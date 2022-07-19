這屆台北與上海共同舉辦的「雙城論壇」，是柯文哲市長任內的最後一次，顯示柯8年主政，因務實的兩岸路線，而能持續進行兩岸城市交流，透過交流、對話及合作相互學習，提升兩岸城市治理品質。在蔡英文主政後因兩岸當局已無「九二共識」政治基礎，致兩岸中斷既有溝通管道，滬台雙城論壇成為兩岸最高級別對話管道，營造兩岸人民親善關係，在低迷敵對互動中帶來和平曙光機遇。

柯文哲續辦雙城論壇展現他的兩岸路線相當務實，也能夠爭奪兩岸事務參與權。雙城論壇召開是柯文哲繼主張建金廈大橋，搶攻兩岸論述及路線的話語權及主導權的另一次戰役，無論是與民進黨政府「抗中保台」路線相較，或與先前國民黨主席朱立倫提出「親美反共」路線，皆形成明顯差異化對比。

朱立倫訪美提出「親美反共」路線，宣稱「九二共識」是「沒有共識的共識」。相對於民進黨的「反中」、國民黨的「反共」，柯文哲不畏輿論續辦論壇而被「抹紅」，這使他攻佔兩岸論述及路線高地，在政治光譜中呈現出最為「和中」、「友中」，體現民眾黨採取開放積極兩岸路線及具治理兩岸問題能力。

至於雙城論壇的召開，更具有號召潛在支持者及與深藍形成政治聯盟的作用。先前台北市議會決議若共機持續擾台，將不得動用預算支付論壇費用，而柯文哲直言：「保衛國家是市長責任還是總統？」如果對岸很可惡，那中央就該停止對大陸經貿活動。此舉獲得國民黨籍前台北市議員羅智強發文支持挺柯，直言「柯P 說得好，請蔡英文停止兩岸貿易」。台北市議會做出前述決議，但如今論壇卻正常舉行，此遭民進黨議員江志銘批判為不遵守議會決議，造成市政府與市議會對立。

然究其實，這主要是民進黨籍議員的集體反制，並非市議會內跨黨派議員箝制。這顯示「綠中央」的政策，雖獲北市議會民進黨籍議員支持，但「白地方」民眾黨執政可以尋求泛藍政治勢力支持，形成「藍白地方」策略聯盟包圍「綠中央」的政治態勢，從而切斷「綠中央」對「藍白地方」兩岸政策的限制性措施。

尤其是，當形成民進黨執政中央及執政地方在兩岸路線的「雙重邊緣化」。民進黨政府因無法接受「九二共識」，無論是其執政中央級或地方級政府，皆無法與大陸展開對話及協商。當「綠中央」層級政府無法重啟兩岸對話時，連帶「綠地方」層級政府也無法進行城市交流。然中央層級主政的民進黨，本應負責兩岸事務及維繫台灣安全，反而無法介入參與兩岸事務，難以積極營造和平穩定關係框架，致台灣陷入戰爭邊緣風險。

國民黨主政時期，因中央級政府奉行「九二共識」，民進黨執政的地方級政府即使不接受「九二共識」，亦可與大陸進行城市交流和縣市長赴陸參訪。但民進黨執政中央後，藍營執政縣市因認同「九二共識」，亦可與大陸城市進行交流，包括台灣農產品促銷等等，但綠地方並無法拓展兩岸交流。例如，2016年泛藍執政8縣市及2019年韓國瑜執政高雄市，皆可逕赴大陸進行城市交流。然而，泛藍本身執政各縣市對兩岸進行城市交流，並未形成集體行動制約力量，致「藍白地方包圍綠中央」的效果相當有限。

因此，綠中央層級政府與藍地方層級政府兩岸路線，未具一致性，難以形成「台灣共識」。國民黨籍人士痛批，民進黨「自己天天打假球，卻把鍋甩給地方首長，令人無言。」質疑「兩岸之間的交流及發展，到底是民進黨的責任大？還是台北市的責任大？」換言之，兩岸事務職權固然屬於中央層級執政政府，但民進黨當局因未承認「九二共識」，反造成台灣安全及兩岸敵對陷入戰爭邊緣風險。

無庸置疑，雙城論壇作為上海與台北兩市間重要的機制化交流平台，促進兩市各領域交流合作，增進兩地市民民生福祉，此不僅提升兩市城市治理品質；同時也在兩岸城市間能夠開展廣泛深入交流，共享合作及和平紅利。在兩岸關係處於低迷及敵對僵持之際，繼台灣社會民間團體、國民黨、新黨等參與海峽論壇後，現民眾黨主政台北市又與上海市舉辦滬台雙城論壇，這凸顯民進黨當局難以恢復兩岸對話及欠缺治理能力，陷入「雙重邊緣化」困境。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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