當我就讀小學階段時，突然對可以「怡情、冶性、和致富」的集郵產生了興趣。雙親首先移交了一些現成的國內外郵票給我作為基礎，同時父親也從集郵社和郵局幫我買了許多中外郵票，好充實我的收藏。那些年郵票已經以多元彩色呈現，且有些圖案的設計也引人入勝。不過我的手頭邊倒有數張從父母親那方接收，且有些年頭的雙色印刷的本國老郵票，它們尺寸既小，設計又嫌單調，與「精美」2字相去甚遠，我也就囫圇吞棗般地全放入了集郵冊中，讓它們靜靜地躺在一個不起眼的角落裡。

多年前我回台灣探望雙親時，父母要弟弟和我把想要留存下來的兒時物件清理一番，分別帶回各自的家中存放。我這就原封不動地把塵封至少30多年的3本集郵冊扛回美國家中，暗想著在往後和朋友的家庭聚會中，我又有「獻寶」的資本了。

後來我才發現，有兩張毫不起眼的雙色印刷老郵票，對於大陸來的朋友而言特別地吸睛。一張是印有中華民國國徽的國父孫中山先生肖像的普通郵票。其「限台灣貼用」的郵戳不經意透露出應該是70多年前，中華民國的治權還及於中國大陸的時代吧！而郵票上「壹佰圓」的超大面值不正是訴說國共內戰間，金元卷幣值大貶的混亂時期嗎？

另外一張「反共義士紀念」郵票則清晰地詳明瞭1萬4千名原屬中共「抗美援朝志願軍」的聯合國軍俘虜，於1954年1月23月乘船抵達台灣基隆港，加入中華民國「反共」行列。台灣新聞界並創造出「反共義士」一詞來「壯其聲勢，嘉其義行」，這冷戰時期的政治攻防又鮮活地躍然「票」上。

大兒子已表明有心要承接我這三大本集郵冊了，我一方面很欣慰後繼有人，另外看來我還要找些時候把每一張「中華民國郵票」的典故一一相告，畢竟每一張郵票背後都承載了一則具時代意義的故事呀！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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