「我認為，圍棋是一種和諧的狀態。它的重點不在於競技或爭勝負，而是調和。」這是「昭和棋聖」吳清源的圍棋哲學。

近年來，因為AlphaGo的出現，圍棋再度成為話題，也對棋界產生翻天覆地的變化，但若要說起開創現代圍棋基礎的棋士，則非吳清源莫屬，1933年的吳清源在與本因坊秀哉的對決中，下出了「三三、星、天元」的新布局，同樣對圍棋界投下震撼彈。兩者對於圍棋的影響，總是使人津津樂道。

筆者從國小開始學圍棋，每周上一到兩次課，逐漸的升到業餘四段。以前棋院老師們都會建議學員打譜，學習大師的下法，筆者當時買了一套林海峰名局細解，時常擺棋演練，後來在偶然的機會中獲得一本張栩詰棋選，也令筆者喜愛。可惜小時候打譜只看每手棋的下法與套路，對於棋局的歷史不甚了解，棋局背後所承載的文化重量更是一無所知，以至於缺少了許多學習的趣味，著實可惜。當時筆者只知道張栩是林海峰的弟子，林海峰是大師吳清源的弟子，但這位太師父的豐功偉績，卻是當時懵懂的筆者難以想像的。

吳清源從小天份極佳，同時學習中國與日本棋譜的他，棋力一下子就超越了喜愛圍棋的父親。在國內，他曾接受段祺瑞每月一百大洋的生活補助，爾後，這位圍棋神童在美術商山崎有民的牽線下，入瀨越憲作門下，展開了獨霸日本棋壇的第一步。

在日本，吳清源的棋力超群，他對日本棋壇帶來勇於挑戰的精神，更是在百年後依舊為人稱頌。例如吳清源首次對戰木谷實，第一子就下在天元處，接著便開始模仿對手棋步，據說最早使用模仿棋戰術的是文豪蘇東坡，故此下法也稱「東坡棋」，而吳清源也是日本職業棋界首次使用東坡棋的棋士。而正是吳清源與木谷實這對搭擋，開啟了日本棋壇一個空前的新時代，在兩人進行十番棋對弈時，一起去了信州地獄谷溫泉避暑休養，經過數次的討論，最終有了「新布局」的誕生，雖說新布局古代就有嘗試，但真正系統性討論並發揚光大者實為此二人。

1933年誕生的新布局，距離日軍發動九一八事變不過兩年時間，此後吳清源與各路好手進行十番棋的較量，棋盤上的中日對抗吳清源大獲全勝，但隨著中日戰爭愈演愈烈，情勢也有所變化。1945年的東京大空襲中，吳清源的家與日本棋院會館，都成為一片焦土。1947年師父瀨越憲作向日本棋院提出吳清源脫離申請書，據吳清源本人回憶，在戰後將近二十年的時間，從來不知道自己已被日本棋院除名，當然這也違反他的意願，不管是因為他曾加入璽宇教的信仰問題，或者因為他中國人的身分，縱橫棋壇的一代霸主竟然不屬於日本棋院，確是一樁怪事。

夾雜在中日兩國恩怨情仇中，吳清源的中國人出身及他的國籍問題一直是引發爭論的話題，他曾在1936年加入日本籍，在1949後又因為政治原因，回到中國籍，最終於1979年再度加入日本籍。吳清源之於圍棋，與愛因斯坦之於物理學，兩者或可相當，對於民族問題來說，不禁令筆者想起愛因斯坦對自己國籍問題下的幽默註解，他說：「如果相對論證實了，德國會宣布我是個德國人，法國會稱我是世界公民。但是，如果我的理論被證明是錯的，那麼法國人會說我是德國人，德國會說我是個猶太人。」原來自己是哪裡人，從來不是自己決定，而是由外部政治力量所干涉的結果。

2015年圍棋大師吳清源銅像鳳凰古城揭幕。吳清源1914年出生於福建省福州市，2014年11月30日在日本去世，享年100歲，其提出的「新佈局」理論奠定了現代圍棋基礎。（新華社）

中日戰爭下，每個人都有各自的命運，在歷史的洪流中，又有多少人感嘆命運的捉弄與不公。圍棋發源於古代中國，於公元7世紀傳入日本，但它恐怕沒想到在千年後，中日兩國的敵對情勢，竟使棋手深陷民族衝突中難以脫身，令人不勝唏噓。

然而，不管國際情勢如何複雜，吳清源終究專注在圍棋上，潛心研究棋道。他留給我們的，是一個不墨守成規，勇於創造的維新精神。就他本人的說法而言，他並不喜歡「定式」，當時日本棋界規定很嚴，不允許創造新的打法，而吳清源隻身從中國至日本，以新布局打破成規，創造了一代佳話。他以獨到的觀察力參透棋局，卻也能從宏觀角度思索棋理，出入之間，怡然自得，王國維曾說：「入乎其內，故有生氣；出乎其外，故有高致。」吳清源之所以出類拔萃，正在於此。

此外，他對圍棋的理解也值得後人深思，表面上圍棋是爭奪勝負與領地多寡，但實則是追求自然的調和。黑白兩子代表陰陽，陰陽調和，方能運行不輟。在人與人之間，需要秉持著尊敬與愛護的精神，互相幫助，達到國際親善的理念。如同他在自傳《中的精神》中所說，不管你在各行各業，追求和諧的精神都是相通的。在他一百年的圍棋旅程中，儘管一路上頗有顛簸，但他始終堅持自己的道，並將其傳承下來，今後也將有更多人延續他的思想與精神，這或許才是圍棋最可貴的優良傳統！

若有機會到日本，真想親眼看看地獄谷溫泉的新布局紀念碑，滿足思古之幽情。棋士的青春會隨著時光流逝，但保有青春的思維，追尋和諧的棋道，進而探究更深的人生哲理，這樣的進取精神，是永遠也不會消失的，這也是吳清源留給我輩最重要的資產。

（作者為台北醫學大學醫學系畢業生）