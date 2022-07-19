上周美國公布6月通膨率，一下子升至9.1％，創下近40年來最高，引起很大的恐慌，美股連跌兩天，全世界都籠罩在通膨陰影下，然而，什麼是通膨？通膨對總體經濟有什麼影響？該用什麼指標來觀察通膨？都值得探討。

通膨是指一般物價普遍而持續的上漲，最好觀察的指標是消費者物價指數（CPI），儘管各國都編有許多物價指數，如生產者物價、進口物價、出口物價，但用以觀測通膨者，仍以CPI為宜，因為這是民眾所碰觸到的物價，其餘物價指數也有參考價值，惟其是衡量原料、中間產品的價格，與廠商有關，而與消費者並無直接關係，參考參考即可，不需被其20％、16％的漲幅所嚇到。

說來有趣，通膨是人人皆知，又是人人不知的概念，說知，是因為物價漲了，小民百姓很有感，說不知，是因為通膨是個總體現象，幾項東西漲了不算通膨，在數百項消費品裡上漲的情況要有普遍性、持續性及顯著性才算，因此得調查才能判定，用感覺有時並不準確。

由於通膨與生活息息相通，預期心理扮演重要角色，就算天下太平，一旦有通膨的傳聞，一傳十，十傳百，便會造成搶購，從而帶動物價上漲，過去沒有網路的時代如此，如今網路時代更是如此，因此通膨不只是經濟問題，也是社會心理問題，歷來所有嚴重的通膨，皆是恐慌造成的，因此正確了解什麼是通膨是一件很重要的事。以下是觀察通膨該注意的四個原則：

第一、通膨率是CPI漲幅：一個產品從原料生產、加工直到放到超市架上，歷經許許多多的過程，因此產生許許多多的價格，例如今年6月進口物價年漲21.3％，躉售物價漲16.4％，內銷品價格漲16.4％，這些漲幅一經報導，不少人就會憂心，接著是否消費者物價（CPI）也要漲這麼多，事實上，這是兩回事，進口物價、躉售物價或內銷品價格只是衡量廠商進貨、出貨的價格，而這些貨多數是原料、半成品，和最終的消費品仍有一段距離，它雖是最終消費品的成本，但也只是成本的一小部分，影響有限，6月內銷品雖然大漲16.4％，但內銷品中的最終產品只漲了5.6％，因此無需為CPI以外的物價指數所驚嚇，通膨的變化仍得看CPI的變化，也因此CPI的漲幅即通稱為通膨率。

第二、CPI的漲幅通常是指年增率：以這次美國6月CPI為例，不少媒體標題：CPI飆漲9.1％，這並非指6月對5月的漲幅，而是指6月比去年6月的漲幅，也就是年增率。同樣的，台灣近四個月都逾3％，也不是指上月漲3％，在這個基礎上，這個月又漲3％，而是12個月之間漲了3％。

第三、核心物價是長期物價趨勢：不論國內外有關物價報導，總會提及核心CPI，或者稱為核心物價，把CPI所屬的數百項消費品扣除與能源、食物（或者蔬果）之後即核心物價，顧名思義，核心物價也就是物價的核心，其走勢不像通膨率波動得這麼劇烈，因為跳動最厲害的能源、蔬果已被排除在外，把這兩類排除在外，不是要掩蓋真相，而是想瞭解這兩項以外的數百項消費品的漲勢，若其漲勢溫和，那就代表目前通膨率的飆高，尚未波及長期物價趨勢，應是短期現象，就不用那麼恐慌了，以美國為例，6月通膨率9.1％創40年新高，但核心物價年增率跌破6％，卻創今年以來最低，台灣也是如此，上半年通膨率3.1％，但核心物價年增率僅2.4％。

第四、出進口物價要看幣別：出、進口物價雖與消費端有些距離，但也常被視為通膨率的領先指標，尤其是進口物價更常被引用，然而該注意的是進、出口物價有兩類，一是依美元計價，一是依新台幣計價，前者反映國際農工原料、商品行情的漲跌，後者納入台幣匯率升貶，業者的感受應是後者。在匯率波動劇烈時，兩者差距甚大，以今年6月而言，美元計價的進口物價年增率13.7％，但以台幣計價者高達21.3％，運用時必須明辨。

雖然通膨率之於這個世界，早已耳熟能詳，專家們也琅琅上口，然而其中的估算頗為曲折，物價指數雜然紛呈，望文生義，易生誤會，以上四點僅略舉平日易生誤解之處，觀察通膨宜多些理性，少些情緒，才能看到真相。