月有陰晴，人有福禍，重點是，這都是難以逆料的事。陳時中近日宣布參選台北市長，也宣布了他的競選團隊，包含競總主委陳建仁、總幹事吳思瑤（新系）、發言人分別是林楚茵（湧言會）、莊瑞雄（英系）、政策小組由立委管碧玲任總召集人（英系）、資深北市議員周威佑是議會政策平台召集人（新系）。

陳時中上述競選團隊陣容，被認為是跨派系「總統級」動員，話是沒錯，但問題在於這是刀的兩面刃，是福是禍，還在發展當中，很難逆料。本文從禍福兩個面向來說明分析，就教於各界。

一、 先來看看禍的方面。陳時中這個號稱「總統級」競選動員規格，看起來的確來勢洶洶，各路有頭有臉人馬齊聚一堂，頗具規格與能耐高超之樣。坦白講，能夠號召包含陳建仁在內的團隊，沒有蔡英文主席的施力，難以說動陳建仁出馬站隊指導選策，以及眾多民進黨選舉高手的入隊，這樣的團隊，的確堪稱總統級動員規格。

陳時中擁有如此堅強的團隊，也很快在民調當中拔得頭籌，近日《中國時報》民調結果顯示，陳時中支持度24.2%，蔣萬安23.9%，黃珊珊為22.2%。雖然這個民調差距都在誤差值之內，但也代表陳時中迅速追趕突破的實力，在快速發展累積之中，而且有可能持續往好的方向進展。

然而，在持續進展的好勢頭中，也不能排除可能引來遭忌的不利事態。例如，蔡主席雖然是競選團隊的催生者，但陳時中如果處理不夠週到，讓蔡主席可能有感到威脅與權力被分離的感受，這就讓陳時中可能背負功高震主的不好之說了，之後主從嫌隙問題可能就有心結了。

另外，常被戲稱深宮怨婦的賴清德副總統，對於正在節節高升的陳時中，除了支持與欣賞之外，不免也可能有些被冷淡對待的感覺。若然，陳時中一直火紅下去，難道不會讓賴桑感到頭皮發麻不爽嗎？吃味、酸葡萄，這都是人之常情，但對陳時中也會是一件不好處理的事，若處理失當，就可能會造成塞翁失馬焉知非福之憾了。

二、上述說了禍的事，再來談福的事，好像不易找到說項的點，但無論如何，我們總是要禍福皆談，才算公允之議。

我們認為，陳時中這個號稱總統級動員規格的團隊，如果運用得當，自然是陳時中競選之有利資助，對陳競選應該能夠發揮統合與分工的助益，協力陳競選往勝選的可能性發展是存在的。但問題在於分工是否均衡，以及綿密能夠合宜適切的諸多事宜，在在都需藝術與哲學上的妥協配合，與和睦相待的巧而妙的運作與調和得宜，始克有成，亦能方圓調和允當，使之有成。

我們認為，陳時中這個高規格的團隊，成之在陳建仁與蔡英文，陳在前指揮作戰，蔡在背後指導成局。這一前一後的協力與配合，除卻人和之外，成之在蔡的格局與氣度。亦即，蔡不忌陳時中紅過頭掩蓋她的光環，陳時中過紅之時的煞車得宜，除了他自己之外，陳建仁的角色很重要，就看他如何調和鼎鼐與適時喊煞的能耐與智慧了。

總之，總統級規格的競選動員團隊，是否得以讓陳時中躍上台北市長的寶座，上述禍福之析已清楚表述。至於禍福是否難料，蔡英文、賴清德、陳建仁是主角，我們且拭目以觀。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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