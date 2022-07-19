中國大陸上半年GDP年增率2.5%，其中第2季僅增長0.4%，是2020年第2季以來最低點；以這樣的形勢看年底要達到年初設定的5.5%年增長目標的難度很大，挑戰性極高。

兩大因素是年初完全估計不到的：一是俄烏戰爭對全球金融、生產、貿易、物價的衝擊；二是新冠疫情。疫情最嚴重的上海，單季衰退13.7%，其餘幾個疫情核心區如北京、吉林、南海已分別衰退2.9%、4.5%和2.5%。在這樣的變局下，原設定之年增長5.5%的目標是否還要強求，也許值得商榷。時值年底中共二十大召開之前，及7月下旬中央政治局即將舉行半年經濟會之際，此刻倒真是一個思考中國未來短、中、長期發展策略的好時機。

首先，談增長目標。中國大陸國家主席習近平上台未久，2013年就提出「不以GDP論英雄」的說法，當時針對的也許是各地方政府，其實這個正確的觀念何嘗又不能普遍使用，包括中央政府。在一般市場經濟成熟的國家中，GDP通常只有預測值而沒有目標值，因後者是與市場經濟的理念相互違和的。

慣常把GDP視作為一個非要達成的目標，就經常會扭曲市場的政策和運作，從而製造出許多難以收拾的後遺症，例如地方債、樓市泡沫及爛尾樓等。

其次，針對中美關係變化及全球化的逆轉和全球疫情，中國政府近年來都已做了必要的戰略調整與部署，核心有3大方面：1、雙循環。發揮中國在全球化受挫及美國刻意與中國脫鉤下，中國擁有全球最大內需市場的獨特優勢，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

既然以國內大循環為主體，所以接著提出第2方面，全國統一大市場的概念。中國雖有14億人口的市場規模，且中產階級日益茁壯，可惜的是市場並非完全統一，地方壟斷力量往往導致市場割裂，所以中央決定打破地區壁壘，使內循環脈絡通暢，這是調動內循環的消極手段；在積極手段上，則是第3方面，啟動新基建。新基建不同於傳統的「鐵路、公路、機場」，專職5G基站、光纖通信、IPV6、物聯網、大數據中心的。新基建既是需求導向又是攻擊導向，也是升級導向的發展大戰略，這是調動內循環的積極手段。

第三，實施所得政策。藉由社會主義來拉動經濟增長。當前各國經濟均面對內外困境：外為國際經濟停滯膨脹的威脅，內有疫情不確定因素對經濟、社會形成的衝擊。具體地說，失業率普遍升高，中小微企業經營困難，廣大中低收入群眾生活不易，面對此等特殊情勢，政府宜採取所得政策，以直接補貼、補助或遞延繳稅的方式協助弱勢群體渡過難關。

此等政策所需財源可來自國企之龐大利潤、開徵有利於社會經濟發展的新稅及發行特別國債，這一方面中國明顯有社會主義的體制優勢。此外，還必須看到，現階段以社會主義為核心理念的所得政策，不僅有社會政策的含義，也有提高中低收入者之收入，促進消費拉動經濟增長之效果。

至於年度經濟增長5.5%目標的思想包袱，不如藉此機會正好甩開，轉而認真研究中國的體制精髓，充分發揮中國的獨特優勢，為中國經濟2022的考卷交出一份出色的成績單。