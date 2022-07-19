台北市副市長黃珊珊即便目前仍傾向以無黨籍名義參選台北市長，但根據《中國時報》最新民調顯示，黃珊珊與分別代表藍、綠參選的蔣萬安、陳時中3人的選情依舊膠著，黃並沒有因為未扛白旗參選而提早出局。不過，同份民調也顯示，倘若台北市選情最後仍發生棄保效應，黃的刻意不凸顯政黨色彩，反而會成為台北市選民「可割可棄」的第一選擇，其次是蔣萬安，最後才是陳時中。民調棄保背後所呈現的意義，正好呼應民進黨此次台北市長選舉布陣的用意。

雖說民進黨已是全國第一大黨，但民進黨在台北市長選舉中勝選得要追溯自1994年陳水扁當選那次，接下來的幾次選舉，民進黨除了力挺柯文哲參選擊敗國民黨外，其餘不論是一對一或三腳督，都是慘敗作收。姚文智參選那次甚至留下「棄姚保柯」的難堪紀錄。

攤開陳時中目前所公布的競選團隊成員名單，除高嘉瑜稍能吸引中間選民外，其餘全是鐵桿深綠，完全沒有令人耳目一新之感，甚至有不少人充滿爭議與仇恨值。顯然，民進黨此次台北市的布局首要就是要凝聚仇恨值，先確保陳時中能鞏固深綠選票，接下來民進黨才有資格在第二階段，徐圖操作選民對黃珊珊的棄保，寄望棄黃保陳的選票回流，大過於棄黃保蔣。

相對於民進黨戰術明確，國民黨蔣萬安與無黨籍的黃珊珊就顯得缺乏戰略目標，選舉至今更是毫無章法。以蔣萬安而言，至今仍無法組成競選團隊最為可惜，形同虛耗2、3個月先被提名，可以主導議題攻防與整合的優勢。而對黃珊珊而言，形勢更是險峻，一方面要預防自己被市民棄保，另一方面更要預防自己被柯文哲與民眾黨所棄。尤其以第二個原因，恐怕才是黃遲遲不願或無法扛白旗參選的主因。

事實上，此次選舉台北市與新竹市的選情，可謂是國民黨與民眾黨互為映射。蔣萬安之於國民黨在台北市的重要性，猶如高虹安之於民眾黨在新竹市的重要性。倘若國民黨與民眾黨都有意爭奪反綠陣營的領袖，而柯文哲不想市長卸任後就歸隱山林、民眾黨也不願在此次縣市長選舉中空手、抱憾而歸，則藍、白兩黨在台北市與新竹市的選舉勢必要有一番整合。

從過去選戰經驗或學術理論而言，三腳督的選戰棄保一定會發生，差別只是在於棄誰保誰以及操作棄保是否能讓選票徹底轉移而已。對民進黨而言，陳時中如今已經坐穩不會被棄保後，接下來就是靜待藍、白相爭！現階段，棄黃保蔣對陳時中的選情並不有利，但實際上藍營支持者自主性較高。不論是棄蔣或是棄黃，越晚操作或越晚整合，綠營越有可能坐收漁翁之利！（作者為立法委員國會辦公室主任）