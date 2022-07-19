尼泊爾5月29日墜毀的小飛機事故現場。（圖／路透社）

尼泊爾5月29日發生小飛機墜機事故。（資料照／路透社）

在公路上，經常有汽車拋錨，於是人們只好下車，用人力來推動。那麼要是飛機拋錨了呢？

沒錯，人力一樣可以推，尼泊爾就發生了這樣的事情。

2021年12月1日，尼泊爾塔拉航空公司（Tara Air）的一架飛機，降落在尼泊爾西部巴朱拉機場（Bajura），在跑道上滑行時發生爆胎。雖然機長進行了緊急制動，安全降落了飛機，沒有人員受傷，但這架飛機卻被擱淺在跑道上，無法移動，致使空中即將降落的飛機無法降落。

機長聯繫了管理部門，但沒有得到回應，因為機場沒有起重設備，無奈之下，機長只好讓乘客們下來，幫忙將飛機推到一邊。最終，在乘客們的努力下，這架擱淺的飛機被推開，解除了交通堵塞。

為什麼會發生這樣的事情呢？尼泊爾航空這是出了啥狀況？

凡是乘坐過尼泊爾航空的人，多少都有些瞭解，尼泊爾國內墜機十分頻繁，航空事故不斷，因為安全記錄太過糟糕，而被歐盟領空禁飛。

先來看看尼泊爾那些畫風奇特的機場。

機場跑道：野生動物散步

尼泊爾根傑機場（Nepalgunj），是尼泊爾南部平原一個重要機場，被認為是尼泊爾第二大機場，也是尼泊爾最繁忙的機場之一。根傑機場周邊沒有圍牆，只有茂密的灌木叢，灌木叢裡生活著許多野生動物，野豬、兔子、狐狸、豪豬、蟒蛇等。

這對機場來說是一種麻煩，因為這些野生動物經常將飛機跑道當成自家花園，只要高興，隨時會去跑道上散步，與正在起飛或降落的飛機相撞，從而在機場跑道上殞命，而飛機有時候也會被它們撞出個洞。

2021年11月2日，尼泊爾西塔航空公司（Sita Air）的一架飛機，原定於早上7點左右，從根傑機場起飛，前往胡姆拉地區，但卻在起飛時撞上了三頭野豬。

當飛機已經加速，正要飛離地面時，跑道上突然出現三頭野豬。它們朝飛機衝過來，幸虧機長及時中止了起飛，沒有人員受傷。然而，不幸的是，野豬一家三口全部喪命，還在飛機前後輪之間留下一個大洞。

由於飛機前輪的輪胎被刺穿，飛機的起落架也受損，飛機無法移動，所以機場只好暫時關閉，以便用起重機將飛機移走。

移開飛機之後，還要清理跑道，因為三頭野豬支離破碎的身體散落在跑道上，需要清除。

這次事故發生後，尼泊爾根傑機場對周邊灌木叢進行了一次清理，不過也僅僅是清理了靠近跑道的灌木叢，附近的灌木叢還有很多，裡面生活著更多的野生動物。

在根傑機場，野生動物與飛機相撞的事情經常發生，就在這起事件的前一周，尼泊爾佛陀航空公司（Buddha Air）的一架飛機，在跑道上撞到了一隻豪豬，由於豪豬是幼仔，體型小，沒有造成嚴重事故。

這次西塔航空公司的飛機被野豬撞壞，損失嚴重，尼泊爾民航局才被迫清除灌木叢。尼泊爾民航局每年向航空公司收取機場管理費，雖然這些航空公司將費用轉移到機票上，從乘客那裡收取，但機場安全仍然達不到標準。

果不其然，根傑機場在清理灌木叢之後，僅僅過了二十多天，11月24日晚上，一架從加德滿都飛來的佛陀航空公司的飛機，又在跑道上撞上了一隻狐狸。

在尼泊爾南部平原，森林茂密，有很多野生動物生活其間。尤其機場大都位於郊外，更是野生動物的樂園。就像根傑機場那樣，很多機場的周圍，都有大量野生動物出沒。即使安裝了防護網，動物也可以挖土進入，而且很多機場的防護網上佈滿了大洞，野生動物很容易鑽進來，從而使機場變得十分危險，事故不斷。

除了野生動物，鳥類也是尼泊爾眾多機場的威脅，尼泊爾鳥類資源豐富，僅加德滿都谷地，就有500多種鳥類，由於谷地的地形、氣候，非常適合鳥類的生存，這也給機場帶來很大的隱患。

2012年9月28日，一架西塔航空公司的飛機，從加德滿都起飛後不久，撞上了一隻鳥並墜毀，機上19人全部遇難。

然而，加德滿都特里布萬機場（Tribhuvan Airport）卻認為，他們已經安裝了監測設備，驅趕鳥類和野生動物，甚至還專門僱傭了一名獵人，驅趕鳥群。但即便如此，鳥類撞擊飛機的事故還是時有發生。

尼泊爾每年由野生動物和鳥類引發的航空事故，多達幾十起。2020年尼泊爾民航局發佈的「航空安全報告」顯示，2019年全國各地機場發生的事故中，其中大約有70起，是由野生動物和鳥類引起。

山區機場：又小又危險

與南部平原機場畫風不同，尼泊爾北部山區機場則以驚險著稱。尼泊爾山區機場普遍很小，周圍群山環繞，起飛和降落都極為困難，再加上落後的基礎設施，山區氣候變化無常，更是事故不斷。

而尼泊爾山區機場中，最危險最著名的，莫過於喜馬拉雅山脈腹地的盧卡拉機場（Lukla Airport），它是通往珠穆朗瑪峰地區的門戶，被認為是世界上最危險的機場之一。

盧卡拉機場也叫丹增-希拉里機場（Tenzing-Hillary Airport），為了紀念最早登頂珠峰的新西蘭探險家埃德蒙·希拉里（Edmund Hillary）和尼泊爾人丹增·諾蓋（Sherpa Tenzing Norgay）。埃德蒙·希拉裡為了給後來的登山者提供方便，於1964年修建了盧卡拉機場。

盧克拉機場海拔將近三千米，飛機在降落盧克拉機場之前，需要在兩座山之間精準飛行，然後急轉彎才能降落，因此，飛往盧卡拉的航班，對機長的技術水平和心理素質都要求極高。

盧卡拉機場如此高的海拔，經常雲霧繚繞，盧卡拉機場飛機失事的原因，也大都是因為能見度差，天氣變化無常。

2008年10月8日，一架從加德滿都飛來的雪人航空公司（Yeti Air）的飛機，在接近機場跑道時，由於大霧能見度差，撞上了一塊岩石後墜毀，機上18名乘客和機組人員遇難，只有機長奇跡般地活了下來。

在高海拔地區，空氣稀薄，這對飛機發動機的功率會產生不利影響，機場跑道也越長越好。然而盧卡拉的機場跑道非常短，只有五百多米，以至於跑道不得不修成傾斜的坡度，以幫助著陸的飛機減慢速度，並為起飛的飛機加速。

飛機起飛時，會順著緩坡急速向下衝，然後飛到空中，如果起飛失敗，那麼就會跌落跑道盡頭的懸崖。

此外，盧卡拉機場沒有雷達等導航系統，因為缺乏資金來負擔這些設備。飛行員起飛和降落完全靠視覺，而且周邊高山環繞，沒有試錯的機會，一旦遇上麻煩，就是機毀人亡的下場。

2019年4月14日，一架頂峰航空公司（Summit Air）的飛機在盧卡拉機場起飛時，撞上一架停在機場內的直升機，從跑道上翻滾下來，傷亡慘重。

儘管事故頻發，盧卡拉機場仍然是尼泊爾最繁忙的機場之一，因為所有準備從南坡攀登珠峰的人，盧卡拉是必經之地。

此外，珠峰大本營環線（EBC——Everest Base Camp）是尼泊爾最受歡迎的徒步線路之一，每年都有數萬人前來徒步。而EBC大環線的起點，入口也是盧卡拉，因此，在珠峰旅行旺季，盧克拉機場總是熱鬧非凡。

這座令人瑟瑟發抖的機場，讓一些珠峰旅行者極為興奮，他們是這麼說的：

「盧卡拉機場危險嗎？一點也不！的確，這裡發生過幾起事故，主要是因為天氣不好。如果天氣好，飛往盧卡拉的航程簡直棒極了。與其稱它為危險，不如稱它為驚心動魄。如果錯過了盧卡拉的飛行，那麼珠峰之旅將是一次不完整的旅行，那就太遺憾了。而且，盧卡拉機場失事率跟攀登珠峰的傷亡率相比，簡直太微不足道啦！瞧，在我難忘的盧卡拉飛行之後，我仍然活著，所以沒有必要錯過盧卡拉的航班。」

沒錯，飛往盧卡拉的航班，是世界上最驚心動魄的航班之一。坐在世界上最危險的小飛機上，飛越白雪皚皚的喜馬拉雅壯麗山峰，那感覺真的是如臨仙界吧。也許在他們心中，即便在這樣的情景中一不小心真的登臨仙界，也是一種奇妙的體驗吧？

為飛機祭祀天神

尼泊爾大部分地區是山區，修建道路十分困難，很多地方甚至沒有公路，即便有公路，也顛簸不平，從加德滿都到博卡拉，如果乘坐巴士，要七八個小時，乘飛機也就半小時，因此，在尼泊爾，很多人都會選擇搭乘飛機出行。

尼泊爾地形複雜，北部是高山丘陵，南部是平原森林，執飛條件困難，而尼泊爾國力薄弱，國內飛機大都是落後的機型。同時，尼泊爾機場管理鬆懈、缺乏基礎設施，也是導致空難頻發的重要原因。

2018年3月13日，一架飛機在尼泊爾首都加德滿都國際機場起飛，旁邊是3月12日由於「指揮失誤、機長情緒不穩定」等原因墜毀的孟加拉航空公司飛機殘骸

在這次空難中，飛機上包括機組人員共71人，51人遇難，然而奇跡般的，另有20人從燃燒的殘骸中逃了出來

尼泊爾國內的航空公司，規模都不大，而且由於缺乏資金，對飛機的保養也不到位，有的飛機還超期服役，這就導致飛機經常出現故障，尼泊爾的一些航空公司只好向天神求助。

尼泊爾皇家航空公司（Royal Nepal Airlines）擁有兩架老舊的波音飛機，2007 年，其中一架波音757反覆出現電氣故障，為了解決這個技術問題，皇家航空公司決定向天神求助。2007年9月4日，皇家航空公司的官員在加德滿都機場跑道上宰殺了兩隻山羊，敬獻給印度教天空之神阿卡什·巴拉布（Akash Bhairab）。

在尼泊爾，祭祀山羊和水牛等動物，向不同的印度教神靈祈禱，是很常見的事情。事後，皇家航空公司官員證實：「兩隻山羊在出現故障的波音757之前屠宰後，那架『魔鬼附身的飛機』很快就修復了，飛機恢復了飛行，機上的餐食是咖喱山羊飯。」

果然，在向天空之神獻上了兩隻山羊後，這架波音757從加德滿都成功飛往香港，並沒有在中途掉下來。

其實，尼泊爾為飛機祭祀的事情很常見，尼泊爾人認為，各種交通工具，包括飛機、汽車、摩托車等，都是「嗜血的魔鬼」（尼泊爾每年交通事故多到嚇人）。於是，人們就會定期為自己的交通工具祭祀，以確保它們不會帶來「血光之災」。

當你在尼泊爾乘坐飛機時，在購買尼泊爾航空公司機票之前，請慎重考慮。當航空公司告訴你，飛機已經通過山羊祭祀，請放心乘坐。那麼，是時候恐慌一下了。（沐沐）

（本文來源：「環行星球」公眾號）