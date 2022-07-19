在台北市長柯文哲19日舉辦任內最後一屆「台北上海雙城論壇」的同時，美國前國防部長艾斯培、歐洲議會副議長畢爾來台獲得蔡政府禮遇，更傳出美國眾議院議長裴洛西8月將重啟亞洲之行並擬訪台的消息。在台海緊張的情勢之下，蔡政府和北京都容許雙城論壇的管道保留下來，此乃兩岸碩果僅存的善意，但裴洛西訪台議題再起，無疑又讓台海上空烏雲密布。

可以確定的是，裴洛西8月來台目前仍是「八字還沒一撇」，《金融時報》也很清楚地把美方想放的消息都放了出來：第一，裴洛西的亞洲之行並未最終敲定，但此次釋出訪台風聲，與4月時直到啟程前夕才曝光相比，足足早了至少半個月時間，令人聯想到過往美國對台的輿論操作，說明有人希望此事「見光死」。第二，華府對裴洛西訪台存在分歧，美方既認為訪台時間點和理由不夠充分，也擔心若8月訪台正值中共解放軍8月1日建軍75周年紀念日，將招致大陸軍方激烈回應。

從上述《金融時報》曝光的訊息來看，目前拜登政府給裴洛西訪台施加的阻力要明顯高於4月時。首先，美中高層對話管道日漸順暢，雙方都在為領導人「拜習會」成局而努力。大陸外長王毅與美國國務卿布林肯在印尼峇里島的會晤顯示，雙方的政治交集正在逐步擴大，特別是中方正式提出「美中三公報是真正護欄」後，華府在台灣議題上會更謹慎。

其次，民主黨雖有中期選舉壓力，但在通膨和物價高漲困擾民生之背景下，裴洛西訪台的選舉加分作用有限，儘管裴洛西不具行政身分，但訪台「一票否決」權還是握在拜登政府手中。

另一個重要因素是，《金融時報》透露白宮質疑裴洛西8月訪台時機不宜，曠日持久的俄烏戰爭進入僵局，尤其是觸發國際糧食和能源危機，令美國及其盟友發起的「道德戰」也陷入困頓。與戰爭剛爆發時美方強烈質疑中俄結盟不同，近期美方已經多次在公開、私下管道對外放風，稱目前沒有發現北京有直接向俄羅斯總統普丁提供軍事援助，或幫助俄羅斯政府逃避經濟制裁的證據，這就使得裴洛西透過訪台來約束北京國際行為的正當性、有效性面臨考驗。

但可以想見，既然裴洛西擬重啟訪台計畫的消息傳出，北京必將透過外交、軍事手段予以譴責和警告。大陸外交部發言人趙立堅19日下午對此事已表示，中方要求美方「不得安排裴洛西眾議長訪台」，口氣強硬。鑒於上次北京已經將裴洛西訪台視為「觸犯紅線」的舉動，不排除美方透過提前釋出消息，謀求與北京在其他議題上討價還價的空間。換言之，隨著「拜習會」的臨近，美中圍繞台灣恐怕還有一番「喬」的過程，可蔡政府有置喙的餘地嗎？

台灣要避免在美中之「喬」後被犧牲利益，就要主動架設兩岸之「橋」，透過對美、對陸雙向對話以累積三邊互信。回頭來看，雖然本屆雙城論壇難免淪為半日大拜拜，但維持兩岸溝通的正面意義就在於此。（作者為智庫研究員）