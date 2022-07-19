戰爭、通膨、全球斷鏈，國內外股票雖偶有反彈，但已暴跌嚴重，也驚動了國安基金政治護盤。雖然例年來國安基金護盤大多成功，跟著買多會賺錢。但此次政治掛帥，超乎市場操作，這時候買股還能賺嗎？

股市風險高？是拿錢去賭博？這是一般人對股市的害怕，但如果你不是短進短出，放長時間，獲利可能就站在你這方。美國特許金融分析師、資產管理公司總監班．卡爾森，寫了《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》一書指出，股市具有輕易投入，企業獲利能發股息，是少數可以賺取被動收入，又不必付出任何勞力的標的。很多人會把股市比喻成賭場，但是賭場玩愈久，用機率計算贏家就是莊家；股市恰恰相反。數字顯示歷史上持股時間愈長，獲利機會愈大。

在過去，持股10年是可能虧損的，即使是持有20至30年，最佳和最差的結果之間還是呈現很大的差距。但值得注意的是，歷史上即使美國股市在30年間最差的年報酬率，都帶來850%以上的總報酬；這就是複利之美。標準普爾500指數最差的30年期報酬，也是你原始投資額的8倍之多。股市的複利還出現在其他方面。自1950年以來，美國最大型的上市企業每股支付的股利，從1美元成長到2020年的60美元，每股盈餘從2美元成長到100美元；在過去70幾年間，各家企業的年成長超過6%。1950年投資1美元到美國股市，到2020年底將值2000美元以上。

儘管如此，長期複利也不是沒嚴重的副作用，那就是股票在短期內會讓你的心七上八下。1950年投資的1美元，在1972年末成長為17美元。到了1974年秋天掉到10美元，1987年秋天成長到95美元，之後因為黑色星期一的大崩盤，在短短1個星期內掉到62美元。接著，這 62美元到了2000年春天變成令人難以置信的604美元。2002年秋天，604美元掉到只剩340美元，再緩步上漲到2007年秋天的708美元，之後經歷1年半，到2009年3月腰斬到347美元。2009年12月底，原始投入的1美元價值537美元，少於10 年前1999年末的價值590美元。

因此，1美元成長為2000美元是經過多次震盪才達到的。你在股市的投資也與你所處的生命週期有關。1970至2019年的50年間，有過7 次不景氣、10次熊市和4次大崩盤，在美國股票市場造成的損失超過 30%。1920至1969年的50年間，發生過11次不景氣、15次熊市和8次大崩盤，為美國股市帶來超過30%的損失。

如果你是年輕人，人力資本雄厚，終生所得潛能遠大於投資資本，20、30、40幾歲的人，未來還有很多機會買到便宜的股票，使年淨投資額成長。但如果你是退休族群，因為沒有那麼多時間來等待股市下跌機會，你就該為你的退休金斤斤計較。

財經作家馬奇烏利（Nick Maggiulli）比較了兩種買股策略，一種是每個月固定投資的簡單法，一種是只在股市兩個空前高點之間的絕對低點才投入的神算法。結果是簡單投資法擊敗神算法，從 1920年代起，勝利的比率高達70%。馬奇烏利的結論是：「即使是上帝，都贏不了平均成本法。」如此一來，股市波動不再是敵人，而是朋友，能讓你在不同市場環境的不同價位上取得平均值。繼續買，尤其在股票下跌時，你敢嗎？（作者為台北市出版公會理事長）