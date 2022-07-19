我一直認為數位匯流大者恆大、贏家通吃的規律發展到極致之後，理論上，隨著時間的推進，世上終將僅存唯一一家超級巨獸，服務範圍包山包海，舉凡搜尋、社群、電商、支付、影視娛樂、食衣住行等等，無一不包。因為數位世界是由0與1所組成的，比起實體世界更有機會一統江山，其中唯一存在的變數，一為作業系統，諸如iOS與Android兩大陣營，一個封閉一個開放，很難統合；另一個就是語言系統，諸如中文與英文，各霸一方，誰都有「主場優勢」。

前不久我寫了一篇〈科技大內捲時代到來〉，描述科技業前瞻發展受挫，開始井水犯河水，因此，真正意義十足的大一統戲碼也該是時候上演了。接著，一個有趣且合理的推測就是，目前的巨頭，誰最有可能是最後那個大一統的霸主? 目前在矽谷似乎被慣稱為「Super App」超級應用。

馬斯克（Elon Musk）在6月時與Twitter員工對話中表示，「微信非常厲害，什麼都能在裡面做。」再一次表揚了中國的國民級應用，並且暗示Twitter也應該朝這個「超級應用」的方向發展。我一直認為在美國，馬斯克是唯一繼賈伯斯之後有機會創造新數位匯流大局的企業家，不僅因其雄才大略，也因其對數位匯流理解鞭辟入裡。

據悉，目前的矽谷巨頭都在絞盡腦汁想成為如「微信」一般的超級應用。讓人好奇的是，美國網路經濟發展的早，為何到今日都還缺少一個本土的超級應用?

我覺得首先的關鍵還是因為美國是全球政治與經濟的霸權，由其主導的數位世界全球化對其網路企業開疆闢土十分有利。匯流的重點是收納聚合，分流則是開枝散葉，從分流出發擴展到全球市場是有理有據的。別忘了，這些公司成立之初，iPhone根本還見不到影子，少了匯流載具，從電腦端應用習慣出發，當然會形成分流。矽谷巨頭間涇渭分明，搜索就找Google、社交就用臉書、web 2.0影音就看 YouTube、OTT TV就找Netflix。在數位經濟野蠻成長的時期，就是分流都賺得盆滿缽滿，對於像微信這樣的「大雜燴」型應用，或許還會嗤之以鼻吧。

以Facebook為例，收購了 Instgram、WhatsApp兩大應用，但並未將其融合到Facebook應用之中，反而是讓兩個應用獨立發展。甚至，Facebook還將自身的Messenger應用分離出來，這便證明了之前的矽谷巨頭認為做一個臃腫的應用，反而不如打造一個分流的焦點。

除此原因外，我也整理篩選了網路上的諸多觀點，它們也都跟數位經濟發展遇瓶頸，科技巨頭大內捲相關，頗值得參考。

第一個是「流量紅海」。根據 Pew資料，美國只有7%的人不使用互聯網，且集中在65歲以上的老年人群。美國網路和移動互聯網的流量和人口紅利將逐漸消失。TikTok 在歐美的成功，令昔日的社交媒體巨頭心驚，不得不快速「山寨」出 Reels、YouTube Shorts等應用來應戰。

第二是越來越縮水的廣告市場。特別是指Facebook和Google，此種根據掌握用戶資料，對其進行精準的廣告推送以作為商業模式的網路企業。縮水原因當然是因為蘋果硬體和系統平台、政府監管都開始快速收緊個人資料使用方面的政策，直接衝擊到這種以廣告為生的網路公司。

最後是移動支付的崛起，在中國「掃碼支付」已是民眾生活的日常，近年來，移動支付浪潮也開始席捲美國。最具指標性的，可能是連蘋果都開始在今年的WWDC上正式推出蘋果版的BNPL業務。「先買後付」（BNPL Buy Now Pay Later），直接讓用戶在自己的Walled Garden「圍牆花園」內直接買單，將自己的流量變現。

矽谷巨頭們想要從分流變成真正的超級應用，容易嗎？拿Facebook為例，一邊更名Meta押注元宇宙，一邊在近幾年連續推出不同領域的新業務。只是，目前歐美均吹起反壟斷監管的號角，這該如何解呢？

可惜的是，馬斯克收購Twitter 告吹了。（作者為科技媒體專欄作家）