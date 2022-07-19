新上任的衛福部政務次長兼中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝，18日主持任內首次防疫記者會時，3度拒答記者有關婚外情的提問，甚至最後乾脆宣布記者會結束、直接閃人，迴避的態度十分明顯。

2篇碩士論文涉嫌抄襲的民進黨桃園市長參選人林智堅，面對外界質疑時，始終不願說清楚論文細節，只是一再強調之前記者會已說明過了，所以不再回應；當媒體建議他提出論文原稿自清時，林智堅竟然表示因時間已經過太久了，所以現在還在找。連自己的論文都找不到，真是有夠離譜。

王必勝去年遭媒體爆料外遇小15歲的林姓護理師，且兩人已有小孩，引發爭議。但他一開始還極力否認，甚至在媒體拍到2人的小孩時，王必勝竟謊稱小孩是林女前男友的，刻意撇清。及至前男友家人嗆說要驗小孩DNA時，他才改口說自己和林女確實有「不適當、不應該的關係」，並請求家人原諒。至於何謂「不適當、不應該的關係」，以及家人是否已經原諒，王必勝從來沒有說清楚、講明白。

自從林智堅被揭發論文可能涉嫌抄襲之後，包括他究竟在竹科的委託研究案中參與到什麼程度，是否可以對相關研究報告主張具有著作權，以及和台大國發所另一名比他先畢業的研究生余正煌，論文有多處雷同，到底是誰抄誰等，林智堅從來沒有明確回應外界的質疑。

難道王必勝和林智堅不知道外遇和論文的問題不說清楚就一定會不斷被提問嗎？這2個綠營小孬孬，一個是防疫指揮官、一個要選六都之一的市長，天天都要面對大眾，他們能躲到什麼時候？