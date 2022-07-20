新冠疫情干擾加上俄烏戰爭攪亂，拉抬國際市場原材物料價格，導致全球物價高漲，甚至面對經濟衰退威脅。台灣亦不例外，自從去年8月主計總處公布消費者物價指數（CPI）年增率突破2％迄今連續11個月維持2％以上，尤其自今年3月起連續四個月超過3％，6月更是創14年來新高達到3.59％。此外，7月調漲電價，無疑讓升溫的物價火上加油，使得國內通膨壓力是否能夠在短期內有所緩和，始終是社會各界關注的焦點。

然而，在社會各界聚焦通膨壓力的同時，此一期間國內長期失業問題卻又呈現山雨欲來之勢。從主計總處最新公布的失業率資料可以發現，5月長期失業人數已增加至43.4萬人，失業率創七個月來最高達到3.68％，其中除了因場所歇業而造成失業人數持續增加之外，工時未達35小時人數直逼30萬人大關，創九個月來最高，說明就業情勢極其嚴峻。

亦即民眾在「通貨膨脹率」加上「失業率」雙重上揚夾擊下所形成的「痛苦指數（Misery index）」，從2017年的4.38％提高至2021年之5.94％。尤其去年5月以來，隨著CPI開始蠢動，痛苦指數超過6％達到6.58％之後，更是在CPI年增率持續升高堆疊下，今年4月突破7.00％、5月更上衝至7.07％，創下十年單月新高。由此顯示，過去六年讓民眾生活不快的痛苦指數，並未因政府宣揚經濟表現亮麗轉為減緩，而是呈現逐年升溫現象。

雖然社會各界認為，由於通膨率的未見緩和加上失業率之不斷上揚，是造成此波民眾痛苦指數持續升溫的根源，但卻又忽略其背後真正的癥結是，近年以來民眾所得成長停滯以及分配不均所產生的結構變化所致。

我們可以從部分經濟指標數據的變化，發現其端倪。先從受僱員工薪資來說，依據主計總處所公布的資料統計顯示，儘管受僱員工每月經常性薪資平均從2016年的39,341元增加至2021年的43,035元，成長9.39％；然而扣除物價漲幅之後，受僱員工每月實質經常性薪資平均成長幅度不及1％。再者，若以今年前五個月經常性薪資平均44,252元與去年同期之比較，雖年增2.83％，創下22年新高；但扣除物價年增漲幅平均3.05％之後，實質經常性薪資平均僅有41,524元，呈現近六年來同期首度衰退，說明薪資成長幅度明顯不敵通膨上揚速度。

再就家庭所得而言，若以7月1日財政部所公布的2020年度綜所稅申報資料觀察，其中最高5％平均所得505.3萬元，相對最低5％平均所得僅有3.4萬元比較，最高與最低之差距已擴大為148.6倍，較2019年的130.2倍加速惡化，再創家庭貧富差距新高。雖財政部綜所稅資料並未包括政府補助款項、免稅所得及分離課稅所得，不能藉此衡量家庭貧富差距，但卻不能否認高低所得差距自2014年突破「百倍」後，加速呈現分配不均現象。

儘管政府再三「炫耀」台灣經濟在疫情衝擊下表現亮麗，成長幅度位居四小龍之冠，甚至扭轉過去數年以來經濟成長幅度始終不如全球現象；然而從民意調查中卻又發現，許多民眾對台灣經濟成長的無感，與政府的經濟「穩健」成長論述，呈現南轅北轍。此一現象癥結，其實是因就業型態劇變，造成薪資陷入成長停滯，加上稅制改革扭曲，導致分配朝向兩極發展，使得所得弱化族群面對通膨加上失業衝擊之下，讓痛苦指數的感受更加深刻。

事實上，近年世界經濟論壇（WEF）所公布的「全球風險報告」顯示，其中所得成長停滯問題，始終名列前茅。無獨有偶，此一期間國際勞工組織（ILO）再三指出，由於國際經濟環境急劇變化，促進全球產業結構加速轉型，在引發就業型態調整的同時，因中產階級逐漸萎縮而造成所得呈現兩極發展，其中少數富人分配整體報酬占比卻又不斷提高，導致貧富不均現象更加嚴重。

坦然言之，隨著近年以來經濟環境變化與產業結構轉型，在造成富者享受成長果實占比不斷增加，窮者陷入所得弱化現象的同時，政府與其大肆宣揚台商回流投資大幅增加、出口訂單續創新高、人均所得超過3萬美元、稅賦徵收再度突破紀錄等數據，不如透過政策促進社會資源分配更加公平正義，尤其落實救助貧窮家庭自立更生加速脫貧，讓更多的民眾共同分享經濟成長果實，極其重要，刻不容緩。