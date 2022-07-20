美國拜登總統剛剛在大太陽下曬了半個小時，這場抵達以色列後的歡迎儀式在機場停機坪舉行。拜登總統的首次訪問以色列早在1973年他還是年輕參議員之際，他稱當時擔任以色列總理梅爾夫人助理的Yari Lapid 目前剛剛接掌以色列總理。不知這是不是拜登總統的口誤，那時Lapid 才十歲。Lapid的父親曾當過國會議員及司法部長，來過台灣訪問。歡迎人群中還有前總理內塔尼亞胡，他摩拳擦掌希望在11月的國會選舉中獲勝重返江湖。

拜登總統在致辭時重申對以色列的支持外，突出印太戰略的印度角色，聽來特別有針對中俄在中東的戰略意涵。據悉，美國要舉行「I2U2」視訊高峰會（以色列、印度、美國、阿拉伯聯合大公國四國），似乎是要模仿Quad。其實以色列只在乎敵對的伊朗，更願意和中國發展全方位關係，美國經常還須告戒以色列。

目前中國維持兩條直飛以色列航線，給以色列送去大量旅客，大陸承包許多以色列公共工程，包括特拉維夫的輕軌，以及經營海法港口，難怪以色列台灣關係始終沒有什麼太大變化，前一陣子以色列官方還特別重申不會和台灣增加官方關係，言下之意，不會改變一中政策。然而，以色列駐台代表則努力提升在台灣舉行悼念猶太人大屠殺活動的台灣官方層級。過去兩年多受到疫情的影響，政大和希伯萊大學的合作項目都沒有落實。不過，去年政大國關中心的「台灣安全研究中心」（TCSS）和希伯來大學舉行了首次視頻會議，新增加了台以學術交流平台，算是一個亮點。

美國拜登總統在以色列第二個行程驅車前往Yad Vashem Holocaust紀念館，這是個典型宗教儀式，主要是悼念被納粹屠殺的六百萬猶太人，儀式後安排拜登總統和兩位倖存者面對面對話，只見他們輕聲細語，聽不清楚到底在說什麼，好像在閒話家常，後來國務卿布林肯也加入，突然一位倖存者問拜登總統夫人為何沒來，拜登總統有點尷尬。

此景讓我想起抗戰時期中國犧牲了將近1000萬軍隊和人民，雖說手無寸鐵的猶太人是處在一個沒有國家保護的情況，更令人同情。兩岸對抗戰歷史仍處於缺乏共識，兩岸分裂尚處在對峙局面，如何詮釋這段歷史仍有分岐，相對之下猶太人在以色列這個國家招牌下就更顯得團結一致。猶太人團結是避免歷史再現，而兩岸漸行漸遠則更接近戰爭。抗戰犧牲的1000萬人是外族侵略，而兩岸對峙則是內戰的延續，如何避免自相殘殺，值得大家認真思考！（作者為台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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