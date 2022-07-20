一家頗負盛名的傳媒出版集團，近日連續為民進黨提名的台北市長參選人陳時中與南投縣長提名人蔡培慧，出版了類似自傳的「選舉書」。由於出書的時間和陳蔡二人被提名的時間太過接近，不免啟人疑竇：該傳媒出版集團是否已成了綠營提名人形象的「付費連帶保證人」?

一般說來，候選人出書，都是候選人口述、付費請作家撰稿後，再自費請出版公司印行出刊。這類的選舉書，屬於政治選舉市場的廣告刊物。商品廣告，只有廣告誇大不實的問題，沒有自曝其短的道理。同樣的，候選人出書，目的在爭取選票，老王賣瓜自賣自誇，甚至還會掠人之美，絕不可能赤裸裸地交代自個兒的暗黑史。

就以將陳時中定位為「溫暖的魄力」的那本書為例。作者絕無可能將疫苗缺貨一事歸罪於陳時中和民進黨中央；民間捐輸疫苗，凸顯蔡政府無能一事，應該也不會有所著墨。至於社會大眾懷疑的高端疫苗採購和股價問題，估計也不會提及。當然，書中更不可能置入陳時中喝酒嗨歌、摳鼻孔等醜態畢露的檔案照片。同樣的，若是林智堅出書，只會強調自己的「勵志故事」，絕不可能承認抄襲兩本論文的無恥行徑。高嘉瑜的家暴男友若是出版選舉書，肯定為自己辯護，也絕不可能承認是毆打枕邊人的渣男慣犯。

選舉書刊，既然是政治廣告，為何不能仿效一般商品廣告或是置入性報導，在書刊封面上打上大大的「廣告」兩字呢?既然是政治廣告，哪有讓廣告受眾花錢看廣告的道理呢?選舉書上標明售價，讓讀者和選民花錢買廣告，是不是有欺騙社會大眾之嫌呢?

其實，候選人自費出版這類的廣告「合輯」，本可用自己的名義出版，無需要找特定出版公司掛名。候選人找傳媒出版集團合作出書，無非是想藉出版公司的公信力，漂白身家，取信選民。數位網路時代，傳媒出版產業衰頹，業者藉一己專業，為候選人謀劃廣告公關，參與選戰活動，可以理解；但是，傳媒出版業者為特定的政黨和政客提供廣告服務時，豈能犧牲公信力與魔鬼交換利益?

被陳長文律師譽為「台灣的良心」的高希均教授，在《唯有「開放」，台灣才能走向「文明」》一文中，曾經感慨，台灣的民粹風浪中，媒體已變成「惡報」；他痛陳台灣當前出現的低迷現象，包括了政府失能、國會失職、媒體失信、經濟失調、企業失責、世代失落…。誠哉斯言!媒體的墮落，放棄獨立客觀報導的職責，轉而運用廣告與公關手段，為己牟利，為虎作倀，甘願擔任無良政黨和政客的遮羞布，正是台灣民主沉淪、是非不分、正義蕩然的關鍵。

傳媒出版業者為政府機構、候選人提供廣告公關服務，已是不可逆的趨勢，為民主發展計，我們期盼像高希均教授這樣的台灣良心，能夠登高一呼，號召傳媒出版業者，釐清媒體報導和廣告公關的那條界線，自律自重，共同推動兩點行業守則：

第一，凡是為候選人出版選舉書刊，不得標明售價，但可標明贊助金額，贊助金所得，全部歸入候選人政治獻金專戶。選舉書封面需打印「廣告」兩字，並註明該書係由作者自費委請本公司（社）付梓出刊，書中內容如涉法律爭議，作者自負法律責任。

第二，凡因公開招標，取得政府出資授權撰寫出刊有關公共政策、施政績效與機關首長的調查研究與報導，應註明出資政府單位全銜，並標明「廣告」兩字。（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※