年底台北市長選舉三腳督已然成形，國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊、民進黨陳時中分庭抗禮，誰也沒占絕對優勢。

陳時中氣定神閒，雖說台北市藍營較占優勢，但黃珊珊屬無黨籍，卻夾帶泛藍、泛綠、泛白色彩，吸票能力不容小覷，陳時中只需固守綠營基本盤，藍白一鬧分裂立即可收漁翁之利；現在唯獨蔣萬安拿不出具體戰略，連作戰班底都喬不出來，更別說選戰主軸在哪？

其實本來很好的一張牌-蔣家後人身分，這有什麼好隱䀲的？當事人不敢打、藍軍幕僚不敢提、綠軍一旁磨刀霍霍，把蔣家後人身分當死棋。錯了！眾人似乎輕忽了蔣經國的影響力，他不像蔣介石予人威權的象徵，經國先生的親民形象、予人民的福祉、對台灣的建設成果，在在深植於老一輩的台灣人心中，打蔣經國牌不會遭致翻江倒海對他後人的攻擊。今年甫成立的七海文化園區連蔡英文都親往致賀，國家領導人都表態了，下面的猢猻豈敢造次、不給總統面子？

蔣萬安自始就未打算打經國牌，甚至還順應民進黨將｢中正紀念堂｣轉型為其他用途，令堅實的藍營支持者情何以堪？蔣萬安如果連這一點基本價值都棄守，這個仗不必打了。

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