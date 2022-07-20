歐盟於2020年提出《數位服務法》(Digital Services Act, DSA)草案，並於2022年4月23日通過此法案；期望透過本法案的鉅額罰款(全球營收的6%)，可以藉此逼迫全球網路高科技業者，嚴格控管其社群平台、搜尋引擎、購物網站上的「違法內容」。並經由演算法(algorithm)來讓監管機構、學術研究機構與公民組織，可共同控管錯假訊息、仇恨言論與宣傳恐怖主義，並在保護言論自由的前提下，避免影響到使用者。

國家通訊傳播委員會(NCC)6月29日通過《數位中介服務法》草案，其宣稱草案參考歐盟《數位服務法》、英國《線上安全法草案》(Draft Online Safety Bill)，規範5大類對象：第1類是「連線服務者」、第2類是「快速存取服務者」、第3類是「資訊儲存服務者」、第4類是「線上平台服務提供者」、第5類是「指定線上平台服務提供者」，如果違反單一義務，可開罰100到1000萬元。

其中有關「網路言論自由」的限制部分，NCC表示會採用「回歸各部會，並交由法院判定」之機制，期望透過司法的獨立性來打擊假訊息。但是在「回歸各部會」的這點，就會讓人產生「行政權過度擴張」的憂慮，且在國人普遍對司法信心不足的情況下，「由法院判定」會讓民眾及業者產生很大的不確定感。在執政黨尚未明確溝通本次立法目的之情況下，即賦予各部會可封網、斷網的權力，不只嚴重違反比例原則，也將使網路言論自由遭到限縮。

一般的民主國家中在沒有搜索票的情況下，即使是警政機關也不得強制要求業者提供用戶的個人資料，NCC不應該只考慮到各部會的執法便利性，也應該考慮到如何保障一般民眾及業者的基本權益，提供行政單位濫權或錯用援引依據只會徒增民怨。具公民隱私權的個人資訊，應該避免在狀況未明的情境下，對其進行解密、逆向工程、監視，演算法對於「線上平台服務提供者」、「指定線上平台服務提供者」擁有龐大商業利益，因為各部會的執法便利性，明文授權行政機關進行資料調取、增訂資訊限制令及強制加註警語等處分措施，對商業行為的限制與侵害甚為不妥。產業界強烈建議資料調取相關法規必須遵守法官保留原則，唯有在執法機關以法院開立搜索票作為資料調取基準的情況下，才能符合國際上對人權與個人隱私、資料保護的期待，也才有可能避免其他單位濫用援引此法作為嫁接，致使主管機關成為戕害商業秘密的工具。

本草案並未創設行政機關得調取使用者資訊之法源依據；反之，本條文是規定行政機關得依其「主管法律」所為之行政處分，要求調取「特定使用者資料」。然所謂特定使用者資訊所涵蓋的範圍並未於本法中有明確規範，恐怕有任由行政機關恣意擴張解釋的疑慮。司法程序中，管制私人通訊影響重大，參酌國外執法經驗可發現，多數國家皆不認為應該冒然要求通訊服務提供者解密訊息，來滿足政府司法偵查上的需求，而調取使用者具加密技術及隱私特性的對話，應回到既有的司法訴訟程序較為適當。政府若欲針對錯假訊息進行資料調取，相關流程應符合程序正義，以避免行政權力的過度擴張。

整體而言，NCC《數位中介服務法》草案，有假借提升網路治理效能、行行政濫權之實的嫌疑，對於歐盟《數位服務法》東拼西抄，連罰款都罰得不到位。

（作者鄞楷謙為民眾黨副秘書長、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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