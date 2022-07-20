數字經濟已成為全球競爭的戰略制高點，各國都在加速推進數字經濟的發展步伐，而中國數字經濟發展目前面臨來自國際、國內兩方面的壓力。

從國際視角來看，數字經濟的全球大國競爭正在進入白熱化階段。世界各國特別是主要經濟體，紛紛出台中長期數字化發展戰略，加快發展數字經濟，構建數字驅動的經濟體系，力爭贏得未來發展和國際競爭的主動權。與此同時，科技巨頭的戰略性作用逐漸顯現，甚至具備左右政治、經濟趨勢發展的地緣政治影響力。因此，當前各國都在爭奪全球數字經濟市場和全球治理的未來話語權。

從國內視角來看，中國數字經濟發展也面臨著多重挑戰。一方面，中國數字產業正在經歷從Web2.0邁向Web3.0的技術演進轉型期，許多關鍵技術瓶頸有待積累與突破；另一方面，中國數字經濟面臨高質量發展轉型期與宏觀經濟下行壓力加大相疊加的特殊時刻，經濟大環境下需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等問題較為突出。

如何應對來自國內外的多重挑戰，摸索出一條最適合中國的數字經濟發展道路，是目前迫在眉睫的現實問題。

博弈日趨激烈

由於中美歐三大主要數字經濟體各自所處數字經濟發展的階段以及規制目標側重點不同，國家-市場合力方式的運用也各不相同。這也對當前三方博弈的局面產生重大影響。中美歐三方博弈主要以美國為中心，形成美歐、中美兩個戰場。美歐之間由於數字經濟基礎不一樣，形成了不同的治理體系和發展方向，產生了激烈爭端。而中美之間的數字經濟爭端則是中美大國競爭的延伸，美國試圖打壓中國在新領域的發展，維護自身數字霸權。

美歐之間，美國極力推動科技巨頭的全球擴張，與歐洲數字主權意識的覺醒發生激烈碰撞。美國希望在自己打造的小圈子內推行跨境數據的自由流動和放寬網路邊境限制，充分發揮自身數字經濟領域的優勢，幫助美國科技巨頭在全球市場急速擴張。而在全球市場取得數據壟斷地位的美國科技巨頭，一邊收割全球數據紅利，一邊為美國政府在數字地緣競爭中贏得主動權。

歐盟不僅沒有美國在數字經濟領域上的先手優勢，也沒有像Facebook和阿里巴巴這樣的科技巨頭幫助歐盟更好地參與全球數據市場競爭，導致歐盟數字經濟市場主體競爭力不足，還有被外來科技巨頭壟斷的風險。所以歐盟通過反壟斷法和稅收防止美國科技巨頭「一家獨大」，保護中小企業和用戶的權利，以規則為基礎，堅持公平的數據治理體系，強調數據主權和獨立性。

中美之間，美國通過國內法、行政命令、搞小圈子等多種手段對中國數字產業和科技巨頭進行打壓。過去幾年，美國以保護「信息和通信技術供應鏈」為名將許多中國公司列入實體清單進行打壓和制裁，如中興、華為等，以長臂管轄等制裁方式限制中國數字經濟企業的發展。2020年，川普政府就針對抖音和微信發佈行政命令，禁止美國公司與抖音或微信的母公司進行交易，並且計劃在美國應用商店封殺這兩款軟件。在技術出口上，美國也一直在不斷增強自身出口管制力度，限制中國對美投資等。

2020年9月，在福州舉行的一展會上，主辦方設置的抖音直播間。（中新社）

同時，美國希望通過組建小圈子的方式對華形成數字經濟包圍圈。以美國為首的西方技術同盟誇大中國的安全威脅，對中國圍追堵截。如美歐成立「貿易和技術委員會」，對華展開投資審查、限制技術出口、實行供應鏈「去中國化」等。為了全面圍堵中國，美國也在通過印太數字聯盟，持續推動數字技術相關的規則制定，以塑造和主導地區數字秩序。

中歐之間，雙方在數字經濟領域的爭議與合作意願並存。雖然歐洲對中國日益增長的數字實力有所防備，但歐盟內部對於抵制中國的意見不一致，中歐之間在科技人才儲備、創新能力、數字產業等諸多方面具有高度互補性，有利於雙方開展數字合作。

中國如何應對

中美歐之間數字博弈的影響越來越大，特別是美國對中國的打壓手段也是層出不窮，中國應盡快從美歐之間的競爭與合作中找到自身出路，突破技術瓶頸、發揮制度優勢、開拓更廣闊的國際市場。

因此，面對數字經濟發展的國內外壓力，促進發展重新成為中國數字經濟政策體系的主旋律，使得數字經濟成為中國穩定增長和增強國際競爭力的「良方」。5月17日，全國政協在京召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，釋放眾多利好政策的重要信號。

2021年9月，以「創新發展與數字經濟」為主題的2021中國國際數字經濟博覽會在河北省石家莊市開幕。（中新社）

應對全球性挑戰和戰略競爭風險，首先，中國要在全球發展倡議與全球安全倡議的背景下，就相關議題設置與其他國家進行深入討論，擴大數字領域的國際合作。其二，管控與歐盟的分歧，繼續深化數字治理合作。其三，拓寬與發展中國家的合作，依托「一帶一路」、RCEP(《區域全面經濟夥伴關係協定》)等平台搭建和推動相關國家數字市場的發展水平。

大陸要化解數字經濟發展的國內壓力，關鍵在於解放和發展數據生產力。首先，要完善數字經濟政策體系，統籌發展與安全，推動在立法和政策層面頂層設計原則導向的重大轉型，構建政企互信，有效發揮政府-市場合力，共建新型數字平台。其二，優化數據資源優勢，加快培育數據要素市場，健全市場運行。其三，將實體經濟和數字經濟深度融合，加快新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的數字化改造，加快各產業結構轉型升級。其四，有序擴大數字領域的市場准入與開放，支持自貿區(港)制度創新先行先試，堅持創新驅動發展，加大對於尖端技術研發的投入，培育和吸引國內外數字高端人才。（作者為復旦大學中國研究院特聘副研究員、數字一帶一路研究中心專家）

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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