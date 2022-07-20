美國前國防部⻑艾斯培訪台，建議台灣應⼤幅增加國防預算，延⻑義務役期，讓年輕台灣男性、⼥性在軍隊中服役⾄少1年，並進⼀步加強後備軍⼈的動員能⼒，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。

自己的仗自己打，外人向來都只有搖旗吶喊的份。坦白說，艾斯培此番言論的確是良心建議，「抗中保台」是要付出代價的，蔡英文口中所謂「天然獨」的年輕世代，千萬不要以為西線一定無戰事，只要躲在螢幕後面化身鍵盤俠，打打嘴砲就能保家衛國。

今年拜登政府已連續對台5度軍售，目前義務役徵兵短短4個月的戰鬥營，也就是基本教練，根本沒時間學習戰鬥技能，遑論熟練使用美國所賣的大量昂貴尖端武器。

兩岸和平、台海穩定，才有只當4個月兵的條件，如今定海神針不在，波濤洶湧，中國軍機艦三不五時繞台、飛越海峽中線，說是兵凶戰危、烽火燃眉也不為過，一旦擦槍走火，台灣這些童子軍、娃娃兵，與訓練精實、體格強悍的解放軍短兵相接，不僅不能打也不禁打，只會變成砲灰，為求在戰場上自保殲敵，所以延長兵役至少一年，強化戰技本質學能確有其必要。

美國力拱台灣對抗大陸，美國前國防部長希望台灣男女皆當一年兵，蔡英文已經沒有連任壓力，或許真會從善如流，台灣年輕人都準備好下部隊了嗎？這是我們想要的嗎？

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