陳時中出書了！選在7月17日正式出版，這一天是民進黨全代會召開的日子，敲鑼打鼓為18位縣市長黨提名人造勢，陳時中的書由蔡英文、賴清德、陳建仁、蘇貞昌作序，不僅規格崇高也最吸睛、最風光，其他17人淪為陪襯的配角。不過，相信老百姓都知道，近兩個多月以來確診破400萬、死亡破8000人，這本書是以台灣防疫的慘痛犧牲為代價。

陳時中這本書從起心動念到採訪、撰稿、編輯、校對、付梓、上架，顯然不是在7月10日黨中央選對會確定後才開始動作，換句話說，這本書老早就在進行中，而且訂在全代會召開17號的日子出版，盛大且隆重的造勢大會。

也就是說，陳時中參選根本早早心意已決，前陣子裝瘋賣傻嘴什麼「想選，不選」、「上車，別等」難道不矯情嗎？陳時中忙自己出書的時間，正是疫情失控老百姓深陷水深火熱、性命交關之際，竟還能當著全代會所有黨員面前誇說「溫暖的魄力」？

陳時中最應該做的是時時刻刻、戰戰兢兢地執行總統蔡英文揭示「與病毒共存」，推動「重症求清零，有效管控輕症」的政策，而不是腳踏兩條船忙參選、忙出書，又老王賣瓜誇耀自己防疫好棒棒，真相卻是台灣防疫成績世界排名墊底。

18世紀末葉到19世紀初，人類受苦於天花等瘟疫大流行死傷慘重，家破人亡後淪為孤兒、家道中落後愛情與財富觀衝突，催生了《傲慢與偏見》、《簡愛》等世界名著，傳頌迄今200年了。陳時中的風光大作，自我感覺良好，可曾提及一絲絲老百姓痛失染疫親人的苦難？

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