由川普時代的國防部長艾斯培(Mark Esper)所率領的華府著名智庫「大西洋理事會」(The Atlantic Council)訪問團，日昨在外交部舉行記者會。艾氏針對台灣的防衛策略提出四點建議，其中最重要，也戳到了民進黨政府痛處的是，台灣國防預算應從目前佔國內生產毛額（GDP）2.36%，提高至3.2%；其次就是台灣應該不分男女全民皆兵，役期延長到一年以上。

有關大幅度提高國防預算，是美國老大哥多年以來對台灣不斷的「忠告」，但卻是不切實際的建議。每個國家的政府預算支出，各個部門都有一定的比例分配；國防支出增加，就勢必會排擠到其他如教育、交通、衛生等經費所需，絕對不可能去「挖東牆補西牆」。至於男女全民皆兵，延長役期至一年以上，則更是天方夜譚，不知今夕是何夕！

針對上述建議，總統府並沒有評論，只表示國防部還在評估役期。但此一評估恐怕已使相關單位頭疼不已，延長義務役服役年限已經討論多時，但卻是窒礙難行的制度。不論是在選舉前要顧及青年選票，即使選後也沒有任何政黨組成的政府，膽敢接下這個燙手山竽；畢竟「由儉入奢易，由奢入儉難」，過慣了舒服日子的年輕人是難以接受的。

但就目前台灣的防衛作戰需求，增加兵源的確有其必要。因為一旦兩岸開戰，主戰場一定是在台灣，如果在共軍的導彈攻擊之後，除非我們宣布投降和談，下一步避免不了的就是共軍登陸後的城鎮作戰。此時若指望老百姓如同蘇貞昌所說「拿起掃把應戰」，那根本就是笑話，只能仰賴國軍弟兄應戰，當然我們就需要足夠的兵力始能因應。

根據國防部的統計，募兵制雖已達到預期目標，但至去年8月為止，國軍志願役官兵數達16萬2282人，但與募兵制計畫所訂16萬9千人的目標有所差距，且招募獲得率近兩年日趨下降。值得注意的是，募到的志願士兵中竟有2成寧願用賠款的「認賠殺出」方式，來換取提前離營。至於近年培養軍隊幹部的軍校生招募情況，也不盡理想，否則也不會出現「放寬士官轉任軍官相關辦法」，以補充基層軍官人力。

根據「國軍人才招募中心」的資料，剛入伍受訓完畢的二等兵，其月薪即有35320元；下士是41450元，少尉官階則可達50560元；其他還有就學、就醫、眷屬補貼及退伍後的就業輔導等等福利。這種待遇已經超過一般大學，甚至研究所畢業的待遇。照道理從軍應當是年輕人趨之若鶩和搶破頭的工作，但實情卻非如此，實在是值得政府檢討。

中國儒家一向倡導人與人之間相處的「和為貴」原則。俄烏戰爭以來，迄今未見美國鼓勵烏克蘭與俄國談判休兵，主動出面或商請其他國家居中協調，讓戰火早日平息，使可憐無辜的烏克蘭難民能夠回到破碎不堪的家園；反而還不斷的提供武器給烏克蘭，同時在背後「煽陰風點鬼火」，好像是「別人家的孩子死不完」？

近年美國來台訪問的代表團可謂絡繹不絕，然而似乎很少見過這些國會議員或退休政府官員，鼓勵蔡政府與大陸進行接觸對話，甚至願意協助兩岸打破僵局。反而都是建議我們多多購買美國武器，重新恢復徵兵制，大幅度增加國防預算。這些不切實際的餿主意都是強人所難，根本就是做不到的事情。這些美國和尚不只不會念經，而且真可謂「居心叵測」，未安好心眼！（作者為大學英文講師）

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