前新竹市長林智堅被踢爆碩士論文抄襲，連日來新聞吵得沸沸揚揚，政客論文門突顯出民進黨蔡政府黨同伐異的鬥爭性格，更惡質的是虛偽造假的雙標文化。

政客學歷鍍金美化，林智堅碩士論文涉抄襲只是冰山一隅。遺憾的是，貴為全國最高學府的台灣大學國發所已然蒙塵，就連碩士論文爭議審定委員會籌組過程都困難重重，顯然幕後有隻看不見的黑手干擾掣肘。

這些年，由於少子化影響，高等學府吹起了倒閉潮，大學開辦在職專班「賣」學位苟延殘喘，政客「買」學歷抬高身價蔚然成風，兩者魚水幫襯，各取所需。

年底基層九合一選戰開打，檢視候選人個個學歷「傲」人，所謂「物以稀為貴」，當檯面上政客學歷若非碩士就是博士，大家都齊頭式平等了，學士後「在職專班」取得的高學歷，如今已然被貶抑得一文不值，這還有啥好說嘴，值得炫耀的？

政客論文抄襲，不分藍綠，從上到下，詐騙成習，連學歷都必須採取障眼法美化愚民，國家領導人帶頭做出壞榜樣，單純一翻兩瞪眼的學術論文，卻硬是要運用國家公權力封存30年，令人匪夷所思，前新竹市長林智堅也不遑多讓，面對各界質疑，竟虛張聲勢，妄想以訟止謗？蔡英文還以總統之尊，第一時間在林智堅臉書留言慰勉辛苦了，直指論文抄襲案是選舉抹黑，台灣有句俗語：「臭骹(屁股)，畏人搵」，做了骯髒事卻說漂亮話，就怕人挖瘡疤，描述得最為貼切。

中華大學的董事長李妍慧身兼民進黨發言人，台大國發所創辦人就是現任國安局長陳明通，前後指導過173位碩士，個個位居民進黨政府黨政要職，以這樣盤根錯結的師承關係，台大國發所儼然淪為「塔綠先修班」，陳明通竟然搶在第一時間公然挺身護航，顯示台灣社會的是非混淆，價值錯亂，病入膏肓。

相較於在野時宣傳萊豬、核食含有危害人體的劇毒，執政後親美媚日態度逆轉，蔡政府上任以來，先後解禁美國萊豬，放行日本核食進口來台，讓人看到了這個政黨的厚顏無恥和墮落雙標，完全沒有下限。

回顧四年多前台大校長「卡管事件」，歷經三任教育部長，蔡政府想方設法硬是要讓「政治不正確」的台大校長當選人管中閔上不了台，殷鑑不遠，班班可考，林智堅碩士論文抄襲案已進入審議程序，後續發展備受全民矚目。

民進黨一黨獨大，正逐步走向亞洲週刊-《台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象》-所謂的黨國新威權獨裁之路，除了掌握國家黨政機器，民進黨擁有執政優勢的行銷話語權，更進一步完全操控滲透了產、官、學、媒、軍、情、特及網軍、側翼暨其附屬。

套句周星馳港片少林足球的經典台詞：「還有球證、旁證加上主辦、協辦所有的單位，全部都是我的人，怎麼和我鬥」？民進黨主政下的台灣，無異是噩夢一場，可悲無奈又令人心寒！

（作者為文史工作者）