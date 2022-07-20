有人說，貪污是政治的必然，差別只在於「大貪小貪」而已。更有腦殘的雙標選民大言不慚的說，只要能夠「愛台灣，顧主權，反中國」，執政黨的貪污是不用去在乎它的！

也難怪在台灣，「清官被罷絀，貪官作御史，愚民搶兌劵，污吏搬現金！」這某種程度說明了病態的本土化意識，自我作賤的荒謬與可笑。

果不其然，下若有奴草賤民，上必有昏君貪官！正是「愚民養貪，昏君養奸。」

一切政治上的貪污，都是被縱容出來的。說的更確切一點，貪污是一種集體墮落的政治文化，而且是一種「上樑不正下梁歪」的「有樣學樣」的敗壞政風。

民進黨的貪，已經是由上到下，貪到骨子裡的派系分贓。那是一種虎豹豺狼的兇惡，是嗜血的基因本能，是吃乾抹淨不留餘地的靠勢。

講明白一點，升官發財是現在民進黨政治人物從政的惟一目標。所以，抱大腿，拍馬屁，出賣靈魂，同流合污，都是「為達目的，不擇手段」的政治矯情。

白花花的新台幣，才是他們的「台灣價值」。一直以來，都是這樣。什麼「愛台灣，顧主權」都是欺騙那些民主蠢蛋的江湖術語。

至於國民黨的貪，是人走茶涼的「最後一撈」。時代力量的貪，是眼紅心動的「道貌岸然」。而目前台灣最悲哀的處境就是，這不是一個單一政黨的零星墮落，而是整個國家的集體敗壞。

所以現今在台灣要飛黃騰達，別無他路。向當權派靠攏，向蔡英文輸誠，向執政黨歌功頌德，乃是唯一的路。你要標案嗎？你要補助嗎？你要聯貸嗎？你要升官封爵嗎？那麼綠色價值儲好儲滿，才是唯一的捷徑。什麼是綠色價值？「無恥，無德，無品，無格」是也！

一個國家最大的悲哀就是立場決定好惡，顏色決定是非。政府施政不是為了人民利益，而是為了一黨一己之私，抗中保台是如此，萊豬進口是如此，燃煤發電也是如此。一個枉顧人民健康的政府，讓人民活在戰爭、缺電的陰影之中，卻還能得到多數選民的支持，這也算是台灣之光，世界奇蹟了！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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