陳時中今天去萬華龍山寺，他表示要所謂「誠摯的道歉」，卻將一位無辜背負罵名的萬華抗議民眾，驅離出場。看來這就是陳時中口中所謂的「誠摯的道歉」，我跟你道歉，然後把你趕走。我都道歉了，你還要我怎樣，居然還敢來抗議！這就是陳時中今天的態度。

去年防疫為什麼會出現破口，不就是民進黨的立委范雲要求放寬台灣入境防疫措施即所謂的3+11，不就是桃園機場所在的桃園市政府對於入境管理的「放縱」所導致的。

陳時中當時為了救援范雲與鄭文燦，就說萬華是「防疫破口」，毫不顧及萬華居民感受，讓萬華民眾背負了一年多的汙名、罵名。還配合民進黨放出所謂「全台灣陪台北坐牢」這種毫不負責任、罔顧事實、嚴重汙名台北市、重傷台北市民的言論！現在卻在大言不慚說「誠摯的道歉」！奇怪，你在衛福部長任上是不會道歉的嗎？還是你不選舉就不會道歉，不選台北市長就不會道歉？

在陳時中眼中，防疫也分三六九等，最上等的就是民進黨中央，之後是民進黨地方政府，最後才是非民進黨執政的縣市與一般民眾，民進黨執政縣市要快篩有快篩，要疫苗有疫苗，要PCR篩檢站有篩檢站，非民進黨執政的縣市，要什麼沒什麼，還不讓地方政府自己籌購疫苗！

我只知道，民眾就是要一個可以健康安穩的生活環境，而不是一個隨時可能會染疫失去生命與親朋好友的環境，台灣四面環海，其實只要守住了入境的關卡，台灣疫情是非常好控制，但在民進黨陳時中的防疫政策下，台灣有8000多人因為疫情關係死亡。陳時中有向這些失去親人的家屬道歉過嗎？

如果不是因為選舉，你會道歉？如果不是因為萬華就是台北市的一個區，你會道歉？若你是真的有誠意道歉，怎麼沒看到你向失去生命的8000多人道歉？怎麼沒因為你們官官相護造成台灣防疫破口，讓「全台灣人民陪你陳時中坐牢」，向全台灣人民道歉？

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