近來西方媒體、學術界、智庫大事操作「今天的烏克蘭，明天的台灣」。盛傳中共準備「犯台武統」，企圖刺激陸方採取軍事行動，讓台灣像烏克蘭一樣成為「戰場」，為美國維持霸權打「代理人」戰爭。識者憂慮萬一有人利用金門作為誘餌，挑起兩岸衝突，重蹈1958年八二三兩岸砲戰的覆轍，傷害無辜民眾，則慘矣！

近年來，台灣一些關心金門安危的民間團體渴望金門前線民眾覺醒，採取具體實際行動，使金門成為兩岸和解的「橋樑」，而非兩岸衝突的「引信」！

第一、金門的民眾應該要求他們的議會，通過決議案，訂定「八二三和平日」 ，表達他們「要和平，不要戰爭」的心願。

第二、當蔡英文總統以「中華民國台灣」稱呼我們「這個國家」時，金馬尤其是金門的政治人物，竟沒有人提出抗議，要求蔡總統不要忘了曾為台灣安全犧牲奉獻的金馬，而應說「中華民國的台澎金馬」，尊重金馬的存在。

第三、金門自2015年起由大陸引水入金，兼之金廈早已實施「小三通」，金廈已成「一日生活圈」。最近台北市長柯文哲主張應在今年「金門大橋」完成後，籌建「金廈大橋」改善民生。如此可以逐漸建設金門為一個「和平島」，成為未來亞太觀光的景點。未聞金門政治人物呼應，誠令人費解，難道金門同胞忘了作為戰地的痛楚？

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