美軍是世界上最強的部隊，美國是世界上第一霸權，在印太地區美國是許多議題的主導者，近年來台美關係成為顯學，各種有關於台美關係的預測如雨後春筍般地出沒，無論是對於台美關係的客觀預測，或是較為保守謹慎的預測，不否認美國對於台灣的重要性越來越強。

「環太軍演」（Rim of the Pacific Exercise）是世界上陣容最為龐大的軍事演習，參與國家從最早的亞太地區國家，近年更衍生到歐洲國家的加入，演習科目包括：反艦作戰、反潛作戰、防空與兩棲作戰、爆裂物處理、戰場傷患搜救、掃雷作戰等。美國作為發起國，自然優先邀請亞太盟國，遠在歐洲、同樣為民主國家的法國也獲得邀請。台灣作為亞太地區的國家，近年也受到美國政府的關注，美國眾議院於去年所通過的「2023年國防授權法案」（按：尚未成為正式法律），更是支持邀請台灣參與該演習。

然而，至今台灣不但沒有正式收到美方的邀請參與演習，我軍也無法以視訊的方式參與演習，這和美方政府，積極地邀請台灣參與演習出現相當大的落差，但對於本文而言，美方未正式邀請台灣參加，基本上仍需從三個現實面進行了解。

首先，台美雙方至今仍維持「半官方」的關係，許多關於台美之間的交流，自然在規模、議題、出席人員等方面受到限制，雖然我國政府、軍方持續努力與美方溝通，但以實際面來說，台灣仍無法順利出席環太軍演。

其次，美中兩強近年確實關係持續惡化，美國與中國大陸之間的衝突不單是霸權的角力，也是國際政治結構中不可迴避的宿命，然而美國自1998年開始邀請大陸參與環太軍演，2014與2016中國大陸也正式派遣軍艦參與該軍演，直到2018年美中開始爆發貿易戰，美方基於大國競爭的邏輯不再邀請中國大陸參與，兩強許多軍事演習順勢停止，但中國確實曾經參與環太軍演、美方也曾有邀請中國大陸的紀錄卻是不爭的事實。

第三，美中兩強的競爭會持續多久無人得知？但美國對於台灣的支持與否，實際上仍舊小心翼翼，無論是川普政府過去的挺台舉動，或是拜登政府的穩健務實對台，均顯示台美雙方在交流互動的過程中，確實仍有一道障礙擋住雙方交流，除非美方徹底廢除一中政策，或是正式地邀請台灣參與環太軍演而不顧北京感受，台灣仍舊面臨現實的壓力。

在台灣，台美關係穩健、務實的發展，多數國人皆不會反對，但以現實面來說，雙方仍得面對現實：由於彼此沒有正式的邦交關係，美國對於台灣的支持仍是謹慎為上。大國角力固然台灣會嚐到甜頭甚至安慰，美國對於台灣的支持仍持續動態性調整，除非美國政府願意完全改變自行設定的一中政策，否則許多關於討論台美之間的交流與合作，恐怕是理想多過於實際。（作者為淡江大學戰略所博士生）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※