這些日子，為了空降桃園市而惹出碩士論文抄襲的候選人，成為了台灣最大的一件社會新聞。牽扯進去的大學有兩所，一所是中華大學，一所是世界排名相對一直往下降的台灣大學。因為這位候選人分別完成了兩個大學的碩士學位。

從新聞報導來看，台灣大學在日前表示，需要兩個月時間，來確認論文是否涉嫌抄襲。中華大學者沒有明確表示。就陸陸續續揭開該兩篇碩士論文有關抄襲的報導來看，該兩篇碩士論文，幾乎已被確認是抄襲，當然最後定論，需由當事大學表態為準。

個人在大學亦曾經指導過碩士論文的撰寫。我們總是強調不得抄襲。若必須摘出其他學術論文之觀點以 佐證自己的論點，則必須詳細註明，該文出自哪裡？出版社、出版年月、書名、作者、章節頁數等。其他個別論文的參考，也必須註明什麼期刊、日期、出版者等。對於網路的文章，基本上是不作為參考文獻。現在若干研究所，已放寬網路文章之參考，但仍須把網址、日期、作者等註明。

因此，論文撰寫是相當嚴謹的。然而，屬於自己寫作的部份，就有可能存在很大的抄襲空間。個人覺得，只要指導教授認真審閱論文，基本上會找出疑問點。因為抄襲的內容和撰寫者的文章，經常是無法一氣呵成，前後章節，不是那麼通順，語氣語法也不一樣。因此，論文抄襲的第一個要負責的人，理應是指導教授。因為他沒有盡到審閱和指導的責任。我們好奇的是，為何每次論文抄襲，指導教授都沒事？還在校內做得四平八穩，好像學生涉嫌抄襲和他沒什麼關係，這豈不是很滑稽的事。可能也是，台灣的大學評等，越來越低的一個原因吧！

從大學教育的立場來看，學生因為想精進，所以大學畢業後，想盡辦法進入研究所，這也是人之常情。若干政治人物，想提升自己的學歷，進入研究所就讀，也是理所當然。但是掌控論文水平和內容的指導教授、系所主任、院長、甚至校務單位等，也就有責任來維持學校相關論文的品質和水平，這是無可厚非的事，也是應該的事，否則一所大學的學術地位，如何維持？如何取得社會的公信？

因此，這位候選人涉及兩篇碩士論文抄襲的事，我個人認為指導教授要公開站出來，向學術界表態，論文究竟有無抄襲？如果指導教授的答案是沒有，也得接受學術界的公開答辯，說明理由何在？這才是指導教授的責任。至於學生，我認為論文如果涉及抄襲，而被確認，當然學位肯定被沒收，一番兩瞪眼，沒得話說。如果是靜待校方審閱論文結果，最好什麼話也別說，更不要說一些和政治或選舉有關的抹黑話語！

至於推薦參選者的政黨，那是政黨對社會和選民的公共責任和公共道德認知。如果碩士學位被沒收，該候選人仍然可以登記參選，那是屬於學術圈以外的事了。

社會的沉淪或進步，取決於知識分子的良知及公共道德。孟子說「人不可以無恥。無恥之恥，無恥矣」，顧炎武稱「士大夫之無恥，是為國恥」。以個人觀之，現今社會公共道德日漸低落，政治人物之取捨，如入無人之境。我們這些知識分子，特別在大學教書的士大夫們，肯定是要負很大的責任。我們希望這兩所大學，能獨立自主，對自己對社會大眾有一個合情合理合法的交代和說法，至少這是對自己最低的要求吧！（作者為中華戰略學會研究員）

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