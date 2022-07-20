陳時中終於證實要代表民進黨出馬競選台北市長了。相較於擔任疫情中心指揮官期間，被問到相關問題的低調閃躲不鬆口，此刻已經身為台北市長參選人的陳時中，倒是絲毫不客氣地到處放話。但是話說得多、說得大聲，未必就是說得對而且能加分，以陳時中過去幾天的發言來看，正好印證了言多必失的道理。

早在外界質疑陳時中這樣卸下衛福部長，與指揮中心指揮官職位出來競選台北市長算不算是「落跑部長」，然後陳時中自以為俏皮地說他的工作是「自由業」時，現場的媒體就應該直接跳出來問他：「所以部長報稅也是用自由業去申報的嗎？」為了合理化自己想要參選、尚未卸任就開始積極布局選戰工作的行為，連自己身為一個身負許多重要決策責任的政務官，都可以說是自由業，陳時中到底還有什麼話不敢說出口？

更別提明明都還沒選上台北市長，在出席活動時竟然就已經開始在感嘆：「看到柯文哲執政，很心疼台北的孩子。」真的讓人不禁想問，不知道陳時中在擔任疫情指揮中心的指揮官期間，曾不曾為了苦等不到疫苗、親友不幸離世、至今仍為後遺症所苦的患者感到心疼？要怪當然可以怪疫情，可是指揮中心如果當初可以更謹慎一點，或是與各級單位的聯繫和準備再更充足一點，今天台灣的染疫人口、中重症比例和死亡率未必會這麼高，經濟民生的衝擊未必會這麼大。

這些都還是指揮中心和指揮官份內的工作，也不見陳時中因此對民眾表現一絲惋惜，或是為此負起怎樣的責任，結果現在倒先心疼起台北的孩子了，果然是「悲天憫人」的好長官。

18日的指揮中心指揮官交接儀式，主持人替陳時中搞了一齣看起來像是幼兒園期末才藝表演般的歌功頌德戲碼就更是荒唐了。喔不對，可能現在想騙幼兒園小朋友演出這種鬧劇都演不出來，偏偏這些政治人物樂此不疲還沾沾自喜。

誠如前述，哪怕陳時中在擔任指揮中心指揮官的前期做過什麼「豐功偉業」，在這兩年多擔任指揮官的後期也不是沒有應變處理速度慢半拍和政策說不清楚的地方，卻不見有民進黨政府有任何人對陳時中究責。如今受到蔡總統蔡主席欽點出馬角逐台北市長大位，更是把這些對不起民眾的過往拋諸腦後，好像又是一位清新政治人物了。

台灣人對政治人物普遍都是健忘的。別看台灣民意基金會日前公布的民調裡面，雖然不支持陳時中競選台北市的比例高於支持陳時中競選台北市長的比例，但把陳時中拿來跟蔣萬安做比較，陳時中的受欣賞度還是高於蔣萬安。而且以政黨支持來說，民進黨的支持度比國民黨和民眾黨加起來都還要高，所以或許陳時中就更覺得自己現在說什麼或做什麼都沒關係了吧。

（作者為口譯工作者）

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