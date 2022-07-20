落跑指揮官陳時中獲民進黨徵召出戰台北市長後，假防疫真選舉原形畢露，不但把防疫記者會搞成參選造勢大會，主持人更找來民視新聞主播張筱芬歌功頌德。民視爽拿政府標案力挺陳時中，國家機器操控媒體斧鑿斑斑；陳時中也完全不演了，厚顏表示要選的人不用矯情。

新冠肺炎累計逾8千人染疫死亡，其中有多少無辜病逝者，是防疫政策重大疏失所造成，包括最急迫需要口罩、疫苗、快篩劑及醫療量能時，樣樣都缺。面對這麼多家庭破碎之悲慟，陳時中不只一句愧疚道歉都沒有，且在交接典禮上脫口而出「請惠賜一票！」

當各界質疑政務官交接怎可以拜票？陳時中厚臉皮回應「要選的人也不用矯情」，完全忘了他是頂著防疫光環參選，如此公私不分，也難怪兩年多來，只見他一再表示「防疫優先、不考慮選舉」，實則長袖善舞，高居防疫神壇，竟日想著參選。

台灣防疫因陳時中的反中意識形態作祟，防疫部署遠遠落後鄰近國家。如今披上選舉戰袍，陳時中不再遮掩，直接把衛福部長交接記者會當成選舉拜票跑攤；防疫指揮官交接記者會變成參選造勢大會，由民視主播把防疫成績不及格的陳時中吹捧成暖心有智慧的指揮官。

防疫記者會本應防疫優先，陳時中與新聞主播合演造勢大會，與民視去年爽拿衛福部上千萬防疫媒體通路採購案不無關係。這筆龐大經費，每一分每一毫的預算支出，都是人民辛苦繳納的稅金。這麼離譜的政媒不分、公器私用，不演了的陳時中，當然也懶得再矯情了！