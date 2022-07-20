民進黨全國代表大會為18位縣市長提名人造勢，並選出10位新任中常委，年底選舉布局與黨權力核心改組同步完成。次日台灣民意基金會發布民調，不但蔡英文總統贊同度上攀53%高點，民進黨支持度也高達34.2%，國民黨與民眾黨只有14.9%，看來蔡總統不僅沒有跛腳，而且大權在握。

蔡賴關係的敏感與曖昧

不過，這可能是表象，這兩天媒體最關心政治議題是「蔡賴關係」，諸如「新潮流權力版圖擴張」、「賴系搶進中評會」不斷出現在媒體，引起許多解讀與評論。大家的思路都非常接近，蔡英文是民進黨的夕陽，日薄西山，賴清德則像旭日，冉冉上升。但，夕陽抗拒西降，旭日卻急著東升，衝突性與話題性十足。

2018年民進黨輸掉九合一選舉，賴清德在蔡英文危機時刻，選擇與她直球對決，爭取2020總統大選黨內提名，「蔡賴關係」就變得非常敏感。蔡英文在風雨飄搖中逐漸站穩腳步，在黨內擊倒賴清德後，卻提名他為副總統，攜手打贏2020大選。過去兩年，賴清德身為副總統，非常低調，作為一個有未來性的政治人物，卻在低調中有許多高調處。

他在總統府與民進黨中央黨部十分低調，但在與基層群眾對話和國際事務上，卻非常高調，這兩年打下很好的基礎。譬如去年1218四大公投，賴清德43天跑遍全台100場公投說明會，叫好又叫座，同時期桃園市長鄭文燦卻被疫情綁在桃園，動彈不得，民進黨2024大選最有希望的兩個明星，賴清德似取得領先優勢。

賴清德從台南市長時代開始經營城市外交，因而建立與日本前首相安倍晉三家族私人關係，安倍遇刺身亡，他獲邀參加安倍家祭，新聞轟動台、日兩地，讓民進黨對外關係表現大大加分，不但賴清德個人獲得國人肯定，累積了更多競選資本，連帶民進黨、蔡總統、蘇內閣支持度都明顯上升，賴清德2024形勢更加看好。

但蔡總統對2024大選有自己的盤算，她全力培植鄭文燦，政壇人人皆知，不久前，前副總統陳建仁無官一身輕，卻突然加入民進黨，引起政治圈與媒體的好奇，隨後傳出他是蔡總統2024另一個口袋人選。有趣的是，他在接受廣播訪問時竟然爆料，賴清德曾直球切入問他入黨的事。陳建仁的爆料、賴清德的詢問，都清晰呈現了「陳建仁角色」與「蔡賴關係」的敏感與曖昧。

在野黨相爭民進黨得利

賴清德獲邀赴日，總統府與外交部的反應都極為低調，與一貫「小小外交成就、大大宣傳」慣性完全違背，駐日代表謝長廷未陪同賴清德參加安倍家祭，被旅居日本獨派金美齡痛批「沒做事」，在在凸顯「蔡賴關係」的幽微。過去2年，蔡英文極大化「英系」實力，拉攏蘇貞昌防堵新潮流，這次民進黨中央權力改組，「英系」與「新潮流」搶地盤，競爭激烈，最後「新潮流」占上風，形勢似乎對賴更有利。

不過，不能忽略民進黨的特質，鬥爭不影響團結，蔡英文可能希望交棒給鄭文燦或陳建仁，但她仍以「打破政黨輪替魔咒」為首要目標，反對黨不能寄望民進黨因內鬥而敗選，必須靠自己力量打敗民進黨，才有執政機會。

民進黨旭日真的就會普照大地嗎？答案是「未必」！至少，還需要讓美國「信賴」、大陸「不擔心」，總統路才會平坦。台灣面對兩大困境，一是能源與缺電危機，二是美台關係與兩岸關係的不確定性與風險，民進黨的旭日能帶給人民希望嗎？

反對黨不是沒有反轉勝的機會，台灣嚴重的通膨與所得分配惡化，窮人更多，日子更難過，但反對黨並沒有成為窮人的代言人，說出他們的痛苦，並拿出解方，承諾為他們帶來改變。社會對民進黨不滿意，只是國民黨變弱、民眾黨漸強，瓜分選票等於保障民進黨繼續執政。兩個反對黨領袖是不是該想想，是要讓民進黨繼續霸道4到8年，或攜手為台灣帶來改變？