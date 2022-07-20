美國前國防部長艾斯培率團訪台，在記者會上公開表示台灣應該延長兵役到一年以上，而且男性和女性都應服役，全民皆兵；同時還應該大幅增加國防預算到GDP的3.2%（美國標準）或5%（以色列標準）；按照前者，軍費應由現在一年3726億，增加到7226億，約為中央政府總預算1/3；依照後者，應增到1兆1300億，占中央政府預算一半。

此言一出，政府的回應是：感謝艾斯培對於台灣長年的支持及對台灣國防的關心和重視；有關義務役役期，國防部正就各方意見進行評估中，目前尚未有定案。

另有一位重量級的企業家於接受訪問時表示：台灣不是烏克蘭，也不可能成為烏克蘭，應該以台灣人民的利益及考量為優先，絕對要避免戰爭的殘酷。政府應該做的是照顧人民的生命安全，而不是讓全民去當戰爭的炮灰。他說，台灣的強項是經濟、科技、管理及人才，應該繼續發展為全球供應鏈需求所不可或缺的要角，從這個角度讓台灣發光發亮；台灣人的福祉不在軍事，而是在科技。

這個談話提到烏克蘭，而有關台灣加強戰備的訊息也是在俄烏戰爭開始後升溫，因此有必要檢視一下烏克蘭戰爭的本質。多數西方媒體的態度，是把俄羅斯描述為萬惡之源，無端開戰，但美國也有不同的聲音，其中有一個看法值得我們仔細體會。

月前美國保守派智庫加圖研究所的高級研究員道格‧班多（Doug Bandow）發表了一篇文章，題目為：「華盛頓將對抗俄羅斯直到最後一位烏克蘭人倒下（Washington Will Fight Russia to the Last Ukrainian）：基輔面臨選擇，是為人民謀求和平，還是為所謂的友邦作戰？」在此文中，班多語重心長的表示，俄烏戰爭引起西方公眾關注，全力支持烏克蘭人：狂熱的支持者還要求俄羅斯籍的運動員、歌手、指揮家和其他人公開自我批判、譴責普丁，要不然就丟掉工作或失去參賽機會。

盟國政府向基輔提供了豐富的武器，並對莫斯科實施了嚴厲的制裁，所有這些都是為了讓烏克蘭繼續參戰。美國和歐洲人已經明確表示他們不會參加戰鬥，但會提供裝備給烏克蘭人繼續戰鬥。沒有人要謀求和平的解決方案，「甚至有證據表明」，基本上阻止烏克蘭產生外交解決方案。

戰爭持續的時間越長，死亡人數和破壞量就越大。俄羅斯人和烏克蘭人之間的戰鬥不是發生在「體育館」中，僅限於戰鬥人員；莫斯科正在圍攻和轟炸城市，暴行已經發生。衝突持續的時間越長，悲劇可能會越演越烈；烏克蘭的每一個城市都面臨威脅，數百萬難民以及許多國內流離失所的人無法安心返回家園。世界銀行估計，僅今年烏克蘭的國內生產總值就會減少一半。如果繼續戰鬥，生命和財產的成本將成倍增加。

西方盟國的軍事組織北約不斷往俄羅斯方向擴張，對於俄羅斯一再表達的擔憂不聞不問。在烏克蘭，西方一直把對該國的絕對影響力置於與俄羅斯的和平之上，即使在2014年出現了「明斯克協議」的和平曙光之後，還是沒有改變。

目前西方所有採取的步驟，都會迫使莫斯科繼續戰鬥。「烏克蘭人無疑渴望勝利，但他們應該記住，盟友不會給他們勝利。相反地，西方將確保烏克蘭人能夠永遠為勝利的可能性而繼續作戰。」戰到什麼時候？當然就是戰到最後一位烏克蘭人倒下為止。

當然，台灣不是烏克蘭，但是在烏克蘭發生的事，台灣應當引為借鏡。是不是要延長兵役，把國防預算提高到總預算的一半，是中華民國的內政，任何外國人都不應當以任何理由來干預。內政應該忠於國民，應該以中華民國的國家利益為唯一依歸，不應變成任何其他勢力或國家利益的工具。台灣要與對岸謀求繁榮共存、對話、和平，還是要對罵、走險、積極備戰，應該是台灣人民在投票時，自己做出選擇。

我們不知道台灣人民的最後選擇是什麼，但是要引用班氏此文的結語，作為本文的結語：「在戰爭告一段落時…盟國應該開始籌劃一個可長可久的和平方案：這才是烏克蘭、俄羅斯和歐洲人民都迫切需要的。」我們希望最後台灣人民選擇的，是盡所有努力追求和平，而非盡所有努力走向戰爭。

（作者為東吳大學巨量資料管理學院講座教授、前行政院政務委員）