美國前國防部長艾斯培建議，台灣應該不分男女全民皆兵，役期延長到一年，以及增加國防預算。基於外交禮儀，外國訪賓很忌諱對當地國下指導棋，出身「西點軍校」的艾斯培依然從國防專業角度提出建言，傳達的訊息就是一些台灣國防問題已不容再延宕、敷衍，但在台灣政客眼中，選票永遠凌駕國家安全，如兵役問題將永遠停留在評估階段，難以果斷處理。

拜登政府對台灣防禦積極鼓吹「不對稱作戰」概念，但任何形態戰爭除了武器裝備、戰略戰術思維外，關鍵因素取決於人員及意志，陷入膠著的烏克蘭戰爭就足為台灣殷鑑，缺乏嚴格訓練、作戰經驗豐富的兵力將無法有效執行戰鬥任務，達成戰略目標。

俄羅斯入侵烏克蘭，處於弱勢的烏克蘭就是進行一場不對稱作戰，烏克蘭軍隊在戰場上的英勇表現贏得國際社會激賞，美國「國會研究服務處」最新報告指出，正規烏克蘭武裝部隊自2014年以來在烏克蘭東部頓巴斯獲得與俄羅斯作戰的經驗，這些有經驗的現役與後備軍人在這次戰爭初期確實讓俄軍踢到鐵板。

但隨著戰爭擴大，耗損增加，到6月初，烏克蘭正規軍及特種部隊每天有200人陣亡，加上輪調等因素，烏克蘭被迫更依賴「國土防衛隊」的後備軍人，新招募的士兵及志願軍缺乏軍事經驗，往往只經過最基本訓練就上戰場，使戰力大受影響。

環視全球，以色列、新加坡、韓國，及新加入「北約組織」的芬蘭與瑞典都實施嚴格的徵兵制，台灣被公認為地球最危險的地區，但只有4個月徵集訓練使徵兵制虛有其表，造成兵源不足，現役兵力短缺。而民進黨政府卻本末倒置，大談強化後備軍人動員制度，如作秀般延長教育召集時間，對可能導致年輕族群選票流失的兵役問題避之唯恐不及。

艾斯培在訪台記者會中提出全民皆兵、延長役期等建議，也不是美方人士首度表達相關意見，大多數台灣國防專家也都認同、支持，但總統府與國防部的回應總是千篇一律，必須衡量戰訓任務的訓練量能，就各方意見進行評估中，以及重大兵役政策形成宜審慎周延，採取拖延戰術。事實上，立法院法制局在3月初就建議政府停辦替代役，適時恢復徵兵制，或延長役期，相隔4個多月，仍在原地踏步。

曾參與波灣戰爭、擔任陸軍部長，艾斯培有堅強的軍事背景，他雖不具官方身分，他個人對台灣的支持與承諾某種程度代表了華府主流意見。遺憾的是，民進黨政府只想爭取選票，維持政權，既無意改善兩岸關係，降低台海發生衝突的風險，也不願嚴肅面對台灣安全問題，只是一廂情願寄望美國的保護傘，艾斯培的善意建議到頭來不過是個耳邊風。

（作者為資深媒體人）