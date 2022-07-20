陳時中在黃金陣容的競選戰車啟動後，第一站就到了萬華阿公店旁邊的龍山寺拜會。頗有從哪裡跌倒，就從哪裡站起來的味道。此時的陳時中已不是疫情指揮官，現在的身分再來評價當時的是非，比較能夠聽到實話。

他承認了當初在立法院有些用詞並不是很精確，似乎是間接承認3+11的感染爆發不是來自於萬華。但是又畫蛇添足的補上了一句，「這是一場人與病毒的戰爭，不是人與人的戰爭，不要利用病毒來造成分化對立。」這是在認錯嗎？應該是在推卸責任，而且是提油救火吧，狠狠的又甩了大夥一記耳光。

現在我們就不再細究3+11的是非曲直，光看陳時中銜命到3+11疫區洗白的態度，就夠對民進黨罄竹難書了。這一批要來台北市選市長的團隊，同樣一批人在中央執政時，用他們的絕對權力，輾壓所有的弱勢團體，包括在野縣市政府，在野政黨提出的任何善意防疫主張，輾壓兒童、老人對防疫物資需求的順位，剝奪他們的防疫物資，優先給了強勢的民進黨政府團隊，根本就是一個「強凌弱、眾暴寡」的野蠻政黨主導的野蠻政府。

以輾壓式的選舉手段在中二選區立委補選，是將白的抹成黑的，相當容易但不光榮的勝選。勝選的果實無異於春藥，這次的選舉戰車任務是要將黑的防疫政策徹底洗白，但找了個槓子頭來執行任務，又似乎「遇人不淑」。同時也暴露了想在被自己輾壓過的弱勢城市中，重新當家做主，讓台北市民遭受萊豬、核食、新冠後的第四度傷害，台北市民會那麼笨嗎？

就在同一天，立委蔣萬安的起手式在台大校友會館舉行，沒有洗白專用的競選戰車，也沒有眾星雲集的競選團隊。但提出「比起選舉，我更在意市民健康」為經，揭櫫了第一項老人長期照顧的使命與願景，陸續還會推出更多醫療保健相關預案。再以「為人民服務，替弱勢發聲」為緯，匡正政府機構階級意識及民進黨政府才有的「輾壓政治」。

「輾壓政治」最令人不齒的做法就是連與老百姓生命交關的事情也被強勢當權者拿來輾壓，疫苗接種與分配，篩檢站在哪裡開設，社區解封該看哪個縣市的疫情，都看到無情的民進黨中央強力輾壓在野縣市的痕跡。當黃金級的選舉戰車開到了台北市，巧言洗白疫情汙點將是未來4個月的攻防重點。

相信國民黨不會與輾壓人民的民進黨政府同流合汙，也不會笨到東施效顰，開著選舉戰車輾壓掃街宣傳，或利用網軍造謠抹黑。用最真誠的心，服務最尊敬的同胞，用最樸實無華的方法，呵護無助的弱勢團體，才是獲取民心的不二法門。

在陳時中離開指揮中心後，看到他到萬華造勢的起手勢，人民還不自覺嗎？只有讓這種輾壓弱勢團體後還能流下鱷魚眼淚的惡質政治文化從根拔起，否則，台灣人民也只有在民進黨的「輾壓政治」下討生活。

（作者為中華民國防疫學會理事長）