抗戰八年，贏得最後勝利，功莫大焉。過去國共雙方皆爭功諉過，國方說共方「游而不擊」、「破壞抗戰」；共方說國方「消極抗日，積極反共」，抗戰是中共領導的。

近年論調，則有改變。例如由中共官方中共黨史出版社出版的《中國共產黨的七十年》，即有這樣的幾句話：「國民黨最高領導人（蔣介石）承認第二次國共合作，實行抗日戰爭，是對國家民族立了一個大功。」學者楊天石就此發揮，認為蔣對抗戰勝利是有功的，對世界反法西斯戰爭的勝利也有功的。抗戰勝利的結果：第一、促進了不平等條約的廢除。第二、促進了中國國際地位的提高。第三、收復失地，洗雪國恥。第四、促進了世界反法西斯戰爭的勝利。但此成功，固非蔣一人之功，而他順應天理和人情，領導抗戰，堅持到底，這些成績，自然和他個人密不可分。

美國學者陶涵對蔣領導抗戰之貢獻，評價為：大戰結束，中國在蔣介石領導下，躋身世界五大強國之列，成為聯合國安全理事會常任理事國之一，在蔣主政下，他達成廢除一切不平等條約，終止中國百年之恥。除了外蒙古、香港、澳門和沙皇在東北之權利，他收復了前人失去的領土。難怪蔣在中國又成為全民擁戴的人物。

學者戴鴻超更指出蔣為統一與鞏固中國國土所作出的貢獻，並未贏得公眾應有的認識。就是他交互運用軍事和外交措施，控制了中央政府多年來沒有實際統治的三大區域：川黔桂等西南區域；雲南、新疆邊疆區域；青海、寧夏、甘肅、西康等內陸區域。20世紀之初的幾十年間，中央在上述省分，都處於缺位狀態。而在中日戰爭結束之際，蔣已成功地在這些地方建立起中央統治的權勢。此外，他還光復了東三省和台灣。所有這些國土加在一起，共占中國總面積的1/3，這是一項少為眾所注意的創見。

至於毛澤東在抗戰中扮演的角色如何？大陸學者認為：「毛澤東關於持久戰的思想，在國民政府上層軍事領導者中，產生了良好的影響。周恩來、朱德等多次向國民黨方面就軍事建設、軍事戰略方針和部署問題，提出了有價值的建議。在戰役戰鬥上的配合，也不乏其例。」簡言之，屬於配合的角色。

惟據莫斯科共產國際派駐延安的聯絡員彼得．佛拉第米洛夫（Peter Vladimirov）的觀察，認為毛在利用抗戰，無意對日作戰。他說：到前線去了一次，使我堅定的深信，中共領導階層並無意於與日軍作戰。他們把戰爭看做是一個建立他們自己基地的絕好良機，不是由他們的部隊進行戰爭，而是由互相對抗的另外兩造來進行：日本人和國民黨。如果日本擊敗國軍，中央政府的權力受到破壞，八路軍的部隊便立即滲入到那個地區。如果必要的話，他們便幹掉他們在統一陣線中的袍澤戰友，來攫取政權。

毛澤東在來犯的敵軍之前退卻後撤，尋找一個機會，使中央軍和日軍的衝突，成為對他利之事。

據毛澤東1973年和他的兩個親信王洪文、張春橋一次談話，談到抗戰問題，毛說：實際希望日本人「最好打到重慶、西安去」，「最好把蔣委員長也打死」，「中國的地方越占得多越好。」

1958年7月31日，毛澤東在廬山召開的中共中央常委會上，與林彪、彭德懷之間的對話，談到抗戰的問題，也有類似的意思，根據當時的會議紀錄：

「主席（毛）：打蔣介石十年，打紅了眼；抗日一來，蔣介石突然漂亮了。不知道這是暫時的朋友，不久以後的敵人。

林彪：平型關吃了虧，頭腦發熱，是（任）弼時作的決定。

主席：一些同志認為日本占地越少越好，後來才統一認識；讓日本多占地，才愛國，否則變成愛蔣介石的國了。國內有國，蔣、日、我，三國志。

林彪：百團大戰是大戰觀念。

主席：3個師只32000人，號稱48000。當時打大戰觀念轉不過來，本應該分散發動群眾。

彭總：百團大戰……是幫了蔣介石的忙，但對以後整偽軍有好處。華北會議，鬥了我（彭），以後對守紀律比較注意。」

8月1日，毛在會上繼續說：

「同蔣介石抗日聯合是暫時的，……互相利用，暫時同盟。……不願國民黨擴大，準備條件消滅之。」

根據以上資料，學者認為：「毛澤東晚年，將抗日大功一股腦地攬在自已身上，以及所謂抗戰是中共領導的，中共是抗戰的『中流砥柱』等一類說法，和歷史事實相距多麼遙遠！」

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】