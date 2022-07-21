5年前，2017年4月5日，台北市一家咖啡館地下室，「哲學非星期五」舉行「胡璉兵團與歷史正義」座談會，有數十人參加，主持人沈清楷教授，與談人曾建元教授，筆者主講，大家歡聚一堂，氣氛良好。原先預定陪同我出席的一位將軍同學，因為他聽說主辦單位有台獨傾向，臨時抽腿。

另外與本文有關聯的許先生，是文史工作者，具有訪談老兵經驗，出席了座談會，因當時彼此不認識，而且他並未發問，對筆者經驗所知有限，他所寫的臉書有成見：「因為是與老兵有關的故事，所以今天破例參加了由獨派人士舉辦的『哲學非星期五』活動。主講者是1949年遭到國軍12兵團第19軍第14師，也就是胡璉部隊抓兵的劉錫輝上校……」，而筆者當時沒有臉書，未能及早拜讀，因此變成本文「胡璉兵團與歷史正義」座談會的餘燼，臉書留言泛濫成災。

座談會結束前，曾建元教授代為宣讀胡璉將軍之孫胡敏越牧師致劉錫輝先生之公開信：「劉伯伯平安：為民國38年9月份先祖父部隊，對您父親之對待深感遺憾與虧欠；那一代中國的歷史造成了許多的苦難；願神的愛親自讓我們能走出傷痛，也求神的恩典祝福劉家後代子子孫孫。敬祝身體康健。晚胡敏越敬上 民106年4月5日。」

主辦單位發布了座談會記錄YouTube，網路媒體在4月9日刊出兩篇專題報導：〈戰爭撕裂族群 不死老兵追尋正義〉及〈悲憤中自我療癒 坦然放下〉。籌備將近1個月的座談會，就這樣無聲無息的消退了，但餘燼卻在5年之後冒出火花！

2021年胡璉將軍故居紀念館出版《蔣總統胡璉將軍八二三手札》，劉文孝在2021年11月17日臉書貼文：看完新出版的兩本胡璉專書後，想起書架上還有一本拿到手12年卻還沒翻過的《時代見證》。這次有空翻開李先生的大作，才瞭解那是胡璉在江西和廣東境內徵兵的實況，內容看得瞠目結舌。

筆者依據劉文孝臉書貼文，及李隆昌《時代見證》，在網路媒體刊出〈你有所不知道的故事──胡璉在江西和廣東境內徵兵的實況〉，文中敘述胡璉部隊違法抓兵及槍殺逃兵的殘酷手段，甚至逃兵過多的連長亦遭到槍殺而且殃及妻子兒女，真殘忍。古寧頭戰爭後，胡璉成為金門王，苛扣士兵薪水的事實，經張友驊先生公開證實，稱之為充當「走公」的周轉金。

《時代見證》作者李隆昌是在江西省「一甲一兵」徵集的新兵，屬陸軍第118師，對於當時制裁逃兵的凶殘手段，所作紀實的描寫，足以證明這個師的凶殘本質。第118師的軍紀敗壞，胡璉將軍早就知道，卻無能改善，曾建元〈胡璉與怒潮的浮光掠影〉指出：「7月22日胡璉嚴詞申斥沿途拉伕抓兵，第118師李樹蘭部為駑駘劣騎」，但古寧頭戰役該師作戰有功，獲頒榮譽虎旗，師長李樹蘭上校晉陞少將，歷史只刪節了一點，犯罪就變成豐功偉業了。

《蔣總統胡璉將軍八二三手札》，序言由已故前行政院長郝柏村及前總統府資政胡為真撰寫；導讀由軍史作家張友驊執筆，張友驊先生除了寫長篇導讀之外，另外出版《刀鋒戰將胡璉》，並且在YouTube主持《張友驊談兩蔣時代國軍將領》100多集，是典型的「歷來治史者都只論及將相王侯的豐功偉業」。不知為誰而戰？為何而戰？的黎民百姓被挾迫上戰場，治史者都忽視不見。

筆者有幸參與見證了這段期問的歷史，覺得不能沉默無言，有責任說明所知真相，供後代年輕人參考。

2022年6月12日筆者在網路媒體刊登〈劉錫輝觀點：蔣中正總統與胡璉將軍〉，敘述胡璉在江西和廣東境內徵兵的實況，古寧頭大捷經過，古寧頭戰役後，胡璉將軍成了金門王，利用幾乎無償的龐大新兵，從事建設金門島。

八二三砲戰期問胡璉將軍因病離職，而且主戰場在北京，已經不能「操之在我」。《蔣總統胡璉將軍八二三手札》對八二三砲戰的重要性，和影響力都大為降低。

有關八二三砲戰的檢討：1958年4月中共北戴河會議中決議砲擊金門。金門即進入備戰狀態，共軍飛機時常在金門上空出現。然而，在此戰雲密布的情況下，8月23日，金防部仍然在太武山翠谷「水上餐廳」設宴款待美軍顧問，致造成金防部3位副司令官同時殉職的悲劇，未見檢討報告公開。現在出版《蔣總統胡璉將軍八二三手札》，是否適宜，值得主其事者三思。

胡璉將軍長子胡之光教授在金門養老院有一次非正式的閒談，大意為八二三砲戰首日，金防部3位副司令官同時殉職，胡璉將軍十分哀痛，恨不得死去的是自己。如此至情至性的表述，可惜未曾見諸文字，公開發表。

筆者在臉書分享〈劉錫輝觀點：蔣中正總統與胡璉將軍〉後，有網友在我臉書留言作不實批評，我回應她「胡說八道」。稍後她表示資料來源，貼上許先生2017年4月5日臉書網址，並且要我別太激動。我查閱後，已向她公開致歉並收回「胡說八道」4個字。

許先生以往訪談老兵的經驗，對老兵所受待遇造成預設立場，筆者跳脫其預設立場反而成為異類，或許是受到許先生2017年4月5日臉書影響，文後有人留言不知分寸，偏離主題，無的放矢，我竟成為眾矢之的，並且作人身攻擊，我覺得應予譴責。許先生竟在不當留言旁邊一唱一和，不像問題討論，他的最大缺失是「閉門造車，自以為是」。

我進入大學是國家需要科技?員的條件下，公平競爭而得，連這個也拿來說嘴，人世間尚有天理否？胡璉將軍之孫胡敏越牧師在座談會結束前，曾建元教授代為宣讀致劉錫輝先生之公開信：代替其先祖部隊深感遺憾與虧欠．只是華麗文字，去年我提出在胡璉故居紀念館舉辦先父劉展文受難72周年追思紀念，未見胡敏越牧師有「遺憾與虧欠」的表示協助之意。許先生竟說成「被抓兵的眾多老人中，得到昔日長官後人寫信道歉者筆者所知也只有劉上校一人」，我不能接受這個說法。

許先生於日前臉書表示：「當年寫這文的目的只是覺得政府沒有重視您的冤屈，導致這件事情被『哲學星期五』拿去利用。」

曾建元教授回應：「哲五沒有利用的問題，他們歡迎各種議題的討論，所以盡心盡力完成了座談，也讓國軍拉伕的問題開始浮現。可惜，民進黨政府不懂利用這一議題，促轉會也關門了。」

我個人沒有享受任何特權。古寧頭戰役徒手走上戰埸能夠倖存是蒼天眷顧；八二三砲戰獲頒陸海空軍褒狀，被選拔為作戰有功人員，第一批返台渡榮譽慰勞假，是個人的榮譽；在中科院獲頒六等雲麾勳章，又是個人的榮譽；正因為獲得國家頒發的榮譽象徵，面對被國軍殘殺的先父在天之靈，反而是鞭苔，寧可不要此榮譽象徵，換取國家對先父在天之靈道歉。

6目22日筆者臉書貼文：「胡璉部隊違法抓兵，槍殺逃兵或用刺刀刺死被捉回的逃兵，甚至逃兵過多的連長亦遭到槍殺而且殃及妻子兒女，真殘忍，與盜匪有何區別。李隆昌著《時代見證》被湮沒12年後才被發現引用，雖人微言輕，但最後仍作了『時代見證』。胡璉將軍建設金門，犧牲士兵權益，功過參半，還原真相，轉型正義，以紀念胡璉將軍逝世45周年。」

網友鈕先生回應：「劉老，您好：或許接下來說的不中聽，也請您擔待，您是前輩一生為台灣奉獻，對70多年前您府上發生的悲劇，深表同情。國、共內戰，民不聊生，千萬家庭受到摧殘，雖然當時我並未出世，但生長在軍人家庭，耳濡目染很多，當年十二兵團12萬國軍全部斷送徐蚌會戰，胡將軍僥倖逃脫並再度奉命組建十二兵團，沿途如您所言違紀拉兵，造成您老太爺的不幸，軍人服從為本，胡將軍或許在執行徵兵上有瑕疵，但您了解當時兵荒馬亂，即便不是胡將軍執行命令，也是會有其他軍官執行。台灣能有今天您的大孝移作大忠也是其中一份，往事已矣您功德無量。」

鈕先生和筆者曾經有進一步交流：大陸敗退，很多官員是國破家還在，和別人的家破人亡是大不同。他回答：「是，那有什麼辦法？做個追思儀式，人也不會活回來，您家的事對外人算不上事。您因為在那一代軍中算是翹楚，學經歷有成，還有人提到您，如這一點都抹煞，其不更是枉然。」

有網友留言：「殺父之仇、不共戴天！非當事人焉能知道受害者的心裡之痛！上午看了你的個資、我真的不知道應該說些什麼。張友驊號稱名嘴、但他的言、不是語帶保留、就是虛幌一招、也是圖利之徒呀！台灣觀眾以前對他蠻重視的、現在也就泛泛了。在另一個社團、我對胡璉稍有質疑、遭一位海軍中將批駁。我蔑視他、但也無可奈何！」；

「我孤陋寡聞、在7、8年前才間接了解胡璉從江西就捉丁拉伕的一些傳聞。民國45年至47年我在金門戍守第一線、他二度回任金防部司令、將劉玉章規畫的戰備工程、全部停止、改建道路、廣植樹木、在翠谷興建水上餐廳等、將坑道中之大石、擊成碎石、士兵不流血者幾稀。重民輕軍、引起兵怨。那時我已知他頗有企圖、因金門人的親屬都在國外發展、他想以僑胞力量影響他平步青雲。八二三砲戰、傷患躺在醫院當面指責他、司令官若不把水泥倒在地上、我不可能躺在醫院！群情激憤、他顏面無光、否則砲戰仍激、豈有陣前換將之舉。兄台前詢金門古寧頭大捷或金門戰役等名稱、我認為無妨、但201師守古寧頭前線、事實毋庸置疑、惜我二度戍金、尤以第二次在金防部連續服務8年、竟無201師參戰之紀錄、感覺奇怪！」

筆者曾投書〈從劉展文冤死案看中華民國何去何從？〉，政府置之不理，你能奈何？

（作者為國軍陸軍退役上校）