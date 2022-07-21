2022年台北市與上海市的「雙城論壇」在綠營媒體不斷唱衰當中，成功舉辦完成了，柯文哲在致詞時也提及「共機擾台」以及「禁台農、漁產」之兩岸爭議問題，希望藉由本論壇之相互溝通，解決兩岸爭議，而上海市長龔正也給予正面友善的回應，在致詞中提及「兩岸一家親」，也表示針對柯P所提之相關爭議問題，會給予研究且回應。

近年來民進黨政府對於兩岸交流都是採取冷處理之消極態度，還大興文字獄，無限上綱擴大管制，只要有講到對岸好的相關新聞訊息與討論，時常會先被政府貼上「假新聞」的標籤，再照《社維法》與《國安法》移送法院偵辦！

近日更是將管制的魔手伸入了兩岸學術交流當中，蔡政府宣布諸多與大陸有合作之學術單位就是中共的附屬組織，這就是蔡政府的白色恐怖，不僅抹煞大學學術自由，更一竿子打翻兩岸交流之相關學術單位。

在這兩岸關係如此寒冬之際，台北市與上海市的「雙城論壇」就更顯彌足珍貴，柯P就表示「兩岸政治雖有分歧，但人民不應該互相仇視」，透過民間彼此了解，避免很多政治力之影響，畢竟兩岸一家親是比兩岸一家仇好太多了。

蔡政府無法提出兩岸關係新論述，每年台北市所辦理的「雙城論壇」更變成綠營民意代表抗議的作秀場合，這也讓兩岸交流陷入了困境！當柯P務實辦理兩岸交流，暢談兩岸一家親之時，綠營就開始說柯P是中共同路人，但卻又拿不出任何的實質證據證明！

政治是為人民謀求福祉，兩岸交流本來是再正常不過的一件事，卻被蔡政府拿來當作政治鬥爭之工具，關掉媒體、管制新聞、箝制學術，台灣自此失去了多元的聲音。蔡政府將兩岸議題當作是選舉時所操弄之統獨議題來激化台灣社會間的對立，但也更加凸顯了柯P堅信「兩岸一家親」之理性價值的可貴。

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