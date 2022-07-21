7月19日中共「山東」號航母與遠洋補給艦經台灣海峽西側由北向南航行；期間美海軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特」號則由南向北航行，美中兩軍罕見於台灣海峽迎面相向而行，美空軍RC-135V電偵機亦與中共運8遠干機進行空中干擾較量。20日共機一早仍派遣運8反潛機1架與殲16機2架，在台灣西南國際空域警巡。

由前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）率團，義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）所組成的美國「大西洋理事會」訪問團，7月18日抵台訪問3天。共機運8反潛機與卡28反潛直升機（屬艦載機，故應有共軍作戰艦於附近海域）各1架在台灣西南國際空域活動。

接著於7月19日歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）訪問團，上午7時54分從德國法蘭克福機場搭乘華航班機降落在桃園機場。根據廣播及航跡記錄，共機01時51分、08時01分兩度進入台灣西南國際空域，高度2000公尺。晚間我國防部即時軍事動態公布，1架運8遠干機在前述空域警巡；美空軍RC-135V偵察機一早至中午先後在台灣南部至西南國際空域抵近大陸東南沿海實施偵察任務。

英國《金融時報》宣稱，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫8月訪台。大陸外交部堅決反對，並稱美國若一意孤行，中方將採取堅決有力措施，「一切後果必須完全由美方負責」。整個台海局勢，瞬間令人摒息。

首先，回顧近年來，外國現任官員與卸任官員抵台訪問，中共東部戰區當天或前後日，皆會派遣多數空中兵力在台灣西南國際空域進行警巡。然18及19日美國與歐盟訪問團抵台訪問，共軍空中兵力出奇的少，可能與兩岸舉行「雙城（台北、上海）論壇」，以及台北市長柯文哲在會中提及共機「擾台」有關。

若從法律的視角觀之，海峽中線與我自行畫設的航空識別區，均未在國際法規範之內，如果我方要減少對方在前述兩者空域活動者。我必須善用法律治國的律師們從國際法的角度，找到適用的法條予以反制。畢竟，前述我方遭遇到的問題，無論是大陸面對美軍、日本面對俄羅斯和大陸、南韓面對大陸，都是相同的。

我方可以平常心看待對方循國際法進入我防空識別區，我海空軍就當作戰備訓練，「練膽練力練戰技」來模擬演訓。或我方也依據國際法，在不進入對方領空領海12浬外，貼近對岸進行巡航活動。當然這方面，我方需要有極大的高壓承受度才能進行。

其次，原本美國聯邦眾議院議長裴洛西4月訪台計畫，因新冠狀病毒確診取消。此次又透過英媒放話，8月將再度向台叩門，再次引發大陸外交部強烈反對。若依據往例，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）層級抵台，中共軍機跨越海峽中線來看，考慮層級愈高、多國組團等因素，共機總數愈多，屆時裴洛西抵台訪問，中共應對方式可能有：

1.台灣西南國際空域共軍空中兵力數量增加；2.共軍空中兵力南、北夾擊呈現「繞台」；3.前兩者，再加上戰機掛實彈；4.海空軍機艦於台灣周邊海空域兵力展示；5.最糟糕的情況，共機臨空並抵近美國聯邦眾議院議長裴洛西專機。

最後，7月19日美海軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特」號由西沙經台灣海峽北上，結束從西太平洋經巴士海峽進入西沙海域，掩護南面「雷根」號航母打擊群由菲律賓進入南海任務。正逢，中共「山東」號航母，結束在遼寧大連船廠定期保養等任務後，再次經過金門外海南下，推斷將返回海南三亞。

期間，美空軍RC-135V偵察機在台灣南部至西南部國際空域抵近大陸東南沿海空域偵察（請參考7月16日尚青論壇〈共軍南海演訓「導彈」？美軍抵近偵察〉），依據該機型特性，可用於通信、電子和彈道飛彈等情報的偵察，以及電偵情蒐距離均會比雷達偵測距離遠一倍以上。推斷美偵察機將廣泛的對17至20日中共在海南以東至西沙一帶海域與大陸東南沿海軍事設施、訓練，以及「山東」號航母與補給船，進行情報蒐集。並運用機上的各頻道保密無線電與衛星通訊裝置及戰術數位資訊資料鏈等，對台灣海峽北上的「班福特」號飛彈驅逐艦，以及南海「雷根」號航母打擊群進行情報傳輸與指揮通訊；期間共軍派遣運8遠干機在台灣西南國際空域，依據該機型具有遠程干擾特性，係針對美空軍偵察機進行反制與干擾任務。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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