接受民進黨徵召參選桃園市長的林智堅，極力推薦沈慧虹參選新竹市長，強調「智慧連線」的新竹市政團隊合作無間，可以無縫接軌新竹市政；雖然遭黨內外質疑「一人卡兩市」，但是一個女生，願意把鞋子借給男生穿，這確實很不容易，因此林智堅內心已認定，沈慧虹就是最好的新竹市政傳承者。

獨特的知遇之恩讓事務官出身的沈慧虹，接受擔任政務官的邀約，無怨無悔的走上從政之路，希望倚重她的能力，協助打通一環二線及竹科園區交通壅塞問題。由於具備獨特的細心、好的協調溝通能力等女性特質，絕對能夠協助林智堅，發揮「女力」專長協助新竹市府與新竹縣政府，共同研擬方案改善並解決園區交通問題。

經過多年於新竹科學園區的交通壅塞問題奮鬥，沈慧虹於今年申請加入民進黨，並獲民進黨選對會徵召參選新竹市市長，也同時確立了堅定傳承者的身份，宣示成為民進黨理念的堅定支持者。林智堅甚至贈鞋祝福沈慧虹未來鴻圖大展，走得好也走得快，因為沈慧虹總是讓他很放心，專業又溫暖。

但是20日沈慧虹卻發出聲明強調：「身為負責任的市長參選人，應提出更縝密的財源規劃與精密計算，並遵守嚴格的財政紀律，才不至於口說無憑、淪為口號。」

對比於上個月柯文哲市長所說的：「台北市政府重視財政紀律，想要增加的預算要講清楚錢從哪裡來，還是要舉債？」如出一轍，對於剛獲民進黨提名一個月的市長參選人而言，真的是有點政治不正確。

雖然當今藍綠兩黨都認為民眾只喜歡大撒幣福利政策，所以藍綠合壓迫台北市政府發放重陽敬老金，期望走回普發重陽敬老金的老路。但是甫獲提名的沈慧虹，對於地方政府發放社會福利的理念，明顯與黨的共同意志不同調，確實有點匪夷所思。

此外，高虹安所回應的「0到6歲國家養」福利政策，原始的概念構想係來自於鴻海董事長郭台銘，目前執行經費來源是由中央政府所提供，讓地方執行相關補助專案到人民手中。照理說此福利政策，屬於蔡英文總統後來所提出的競選政見之實踐，非關地方財政支出；而沈慧虹身為民進黨所提名的新竹市長參選人，且還是過去的新竹市政府執行單位督導者，竟然要為中央政府所提供的社會福利，尋找地方財源補貼，恐怕這才是新竹市民無法接受的事情。（鄞楷謙為民眾黨副秘書長、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

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