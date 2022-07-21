經過五輪議員投票，英國保守黨黨首、也即下任首相之爭進入「最終角逐」階段。

據英國廣播公司（BBC）7月20日報道，在保守黨議員對黨首人選進行的最新一輪投票中，前財政大臣裡希·蘇納克以137票繼續領跑。外交大臣伊麗莎白·特拉斯，在前四輪均落後前國防大臣彭妮·莫當特的情況下，第五輪反超，最終以113票位列第二。而莫當特獲得105票位居第三，無緣終決選。

就各自對華立場來看，以「鷹派」著稱的特拉斯，和強調「務實對華」、尚未「表露強硬」的蘇納克有著不同的看法。

三人都在社交媒體上發表感言。特拉斯感謝支持她的議員們，並承諾「在上任的第一天就快馬加鞭地幹事」。莫當特稱保守黨應當「共同向前」。蘇納克感謝議員同僚，並承諾將「夜以繼日地工作，給國家帶來實績」。

回顧以前的投票，蘇納克在保守黨議員的每一輪投票中都保持領先，但特拉斯是在這一輪才「反超」了莫當特，「奪取」了決賽門票。

現在保守黨議員已經選出了兩個黨首候選人，議會也要進入夏季休會期。按照保守黨競選流程，在接下來的兩個月裡，他們將各自在全國各地進行巡迴拉票，爭取全英「草根」保守黨員的選票。他們會在各地發表政治演說，並直面選民的質疑。

本輪出局的莫當特曾指責強森政府「對中國太過軟弱」。她揚言，如果自己成為首相，將對中國實施新的制裁機制。 在一份政策聲明中，她還大談了一番「制裁中國」，指責現任英國政府對中國「過於軟弱」，將經濟關係置於「國家安全」和「人權」之上 ，並藉機攻擊對手。

蘇納克是本月初引發英國政壇「辭職潮」的兩名議員之一。因強森被認為袒護一名面臨性行為不當指控的同事，蘇納克7月5日發表辭呈稱，「公眾期望政府能夠正確、稱職和認真地管理國家……而我們的國家正面臨著巨大的挑戰，這就是我辭職的原因。」

值得一提的是，蘇納克在英國民眾中的聲望，在新冠疫情暴發後飆升。當時，他宣佈了一系列財政政策，為許多公民提供了疫情期間的經濟支持。

蘇納克被認為是接替強森的熱門人選，但他也並非毫無醜聞。他資產頗豐的妻子存在稅務爭議，且因為違反防疫規定被刑事罰款，削弱了他本人的聲譽。蘇納克還反覆強調，英國目前的高稅收，對於不過度借貸的情況下保持財政平衡是必要的。

而外交大臣特拉斯是在「辭職潮」中為數不多堅定支持強森留任的閣僚之一。強森被「逼宮」辭職後，超過10人宣佈參選黨首，特拉斯也是較晚宣佈出馬的候選人。然而，英國媒體11日發現，特拉斯原來早就有心參選，在一個多月前就註冊好了競選網站。

美國國家公共廣播電台（NPR）分析稱，保守派的特拉斯頗受右翼議員的支持，最近一系列針對草根議員的非正式民調顯示，顯然底層的保守黨員更加青睞她。

特拉斯進入議會之前，職業是一名會計。最初她反對英國脫歐，但是近年來，特拉斯開始改變路線，在英國與歐盟、歐洲多國、以及與中國關係的表態上頗為強硬。特拉斯承諾當選首相之後推行減稅政策。

另外，保守派的特拉斯還承諾在2026年提前把國防支出漲至占GDP的2.5%，並設定到2030年占3%的新目標。但蘇納克則主張維持現在的國防支出。

對華：務實派vs鷹派

隨著全國拉票的開始，蘇納克和特拉斯將發表更多的政策主張，以吸引選票。兩人此前發佈的競選承諾中以國內政策為主，但之後預計會公佈更多的外交政策，特別是對華政策——在這點上二人似乎天差地別。

2020年6月10月，時任財政大臣的蘇納克曾表示，英國處理對華關係時需要「務實」，「中國會成為全球經濟中至關重要的一個角色，這種重要性只會增加。如果無視這種存在，是錯誤的。」

2021年7月1日，蘇納克又表示目前英國在處理對華關係上「過於粗糙」，應該尋求一種「成熟且平衡」的關係。

蘇納克支持加強英中之間貿易往來。今年1月，蘇納克呼籲重啟中英經濟財金對話，認為英國對華關係應該尋求一種「翻天覆地」的變化。

關注中英關係的媒體「Beijing to Britain」7月16日統計，蘇納克尚未對中國香港、台灣以及新疆發表過任何公開言論，但他著力推動了雙方經濟對話的重啟，如中英經濟財金對話（EFD）、中英經貿聯合委員會（JETCO）等。

不過就在7月20日，在莫當特揚言「不會對中國手軟」後，外界開始質疑當時三名候選人中唯一未表示出「對華強硬」的蘇納克。對此，蘇納克一位發言人稱，「蘇納克的對華立場並不是模糊的。當英國的利益遭受到侵害時，蘇納克會以最強硬的方式對中國表示反對。」

另一方面，一位不願透露姓名的英國政府官員曾評價，特拉斯則是一個「不折不扣的對華鷹派」（a proper China hawk）。

之後被問及外交方面的問題時，特拉斯預計將繼續以強硬的對華態度吸引部分英國民眾的支持。

特拉斯制定了所謂「自由網絡戰略」（NLS），作為遏制中國崛起的一種方式。她強調需要與世界各地上「志同道合」的國家合作。

7月15日接受《觀察家報》採訪時，特拉斯稱「自從我擔任外交工作，我們重新重視外交政策，並對中國和俄羅斯採取了更加強硬的立場。」

特拉斯據稱本周對議員們承諾，如果她當選首相，她將公開譴責新疆所謂「種族滅絕」。但這是英國小報《太陽報》報道的消息。此外，這位鷹派外交大臣曾多次公開發表涉及中國香港、台灣的錯誤言論。

在與中國的經濟關係上，特拉斯還奉行著過時與錯誤的思想，她認為中國是「一個重要的出口市場」，並斥責中國「違反國際貿易規則」，曾宣稱「我們太久以來對中國的不公平貿易行為都太過軟弱」。

據統計，全英有20萬保守黨成員。之後，他們將在蘇納克和特拉斯之間進行投票，最終結果將於9月5日宣佈，屆時強森將正式離開唐寧街10號，移交鑰匙。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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