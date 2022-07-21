台大是台灣知識界標竿，在學術界、教育界的名聲望重士林、享譽國際，然而每遇到「政治力介入」危機，膝射反應就是把已逝校長傅斯年給抬出來，這次國發所爆出林智堅論文涉嫌抄襲，審定小組雖然成立，卻又讓外界質疑台大扛不住政治壓力，頻頻呼喚校方效法傅斯年。

「傅斯年」長久以來作為「文人抗壓風骨」的崇高符號，外界這種質疑對台大不敬，對於從反對運動起家，如今已貴為執政黨的民進黨來說，也是大大的不尊重。

威權時代警總大抓捕反對分子，傅斯年警告警總：「你今天晚上驅離學生時，不能流血，若有學生流血，我要跟你拚命！」傅斯年身處沒有制度保障的威權時代而敢於向當權者「說不」，無疑給知識份子樹立典範。但現在有《大學法》保障自治權，大學自主意識很高，有了制度遵循，還需要動輒抬出傅斯年嗎？

2018年1月台大校長遴選風波，管中閔接任校長的人事案，在最後報教育部發聘程序「被卡管」，歷經潘文忠、吳茂昆、葉俊榮3位教育部長，最後在當年12月24日葉俊榮「勉予同意」放行，葉俊榮放行前僅發「簡訊通知」當時的行政院長賴清德，翌日提出辭呈。

台大秉持傅斯年的精神下挺住「政治力介入」的壓力，那壓力就會回到教育部長身上，「卡管案」讓民進黨形象重創、讓賴清德難堪，葉俊榮最後驅車離開行政院時面帶如釋重負的微笑，則成為政壇經典。台大只要有更多的「傅斯年們」敢拚命，執政者就不敢再亂來了！

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