一介平民，竟有官威？卸下衛福部長一職，投入台北市長選戰的陳時中，正式參選後在團隊安排下，隨即展開密集拜會行程。為了彌平去年疫情首次爆發期間「萬華破口」的傷痕，陳時中選擇參拜指標性的龍山寺作為第一站，卻沒想到一段發言、一個民眾抗議，讓陳時中及其團隊尚未轉換的官僚心態展露無遺。

首先，「萬華破口」、「3+11」等兩大重要衛福部爭議都尚未交代清楚，陳時中就忙著用「以前在立法恐怕用詞不是很精確」、「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」，來試圖用道歉博取同情、模糊焦點。但陳時中恐怕忘了，如果要解決萬華破口的爭議，不如先還原「3+11」的完整紀錄及初始染疫足跡，當時為了保桃園市長鄭文燦而甩鍋萬華，現在以「用詞不精確」想重置當時的立場，莫說他人刻意製造對立，自己昨是今非，難道忘了差點被罷免的立委林昶佐嗎？

接著，警員架離抗議群眾更錯置陳時中現有身分。自卸下衛福部長及防疫指揮官後，陳已不具有官職身分，既非民代又無官職，為何其參拜行程會有「警局督察組」人員出現？若說是為了蒐證維持現場秩序，即使在陳被抗議當下，抗議民眾既無侵害任何人權益、亦無攜帶任何違禁品，為何警方人員得以「強制」將其架離？警方是受誰指使？

更可笑的是，事後陳時中陣營發言人莊瑞雄竟說「因為抗議民眾影響媒體記者採訪」而遭拖離，原來是因為民眾妨礙了陳時中大內宣！陳時中和競選團隊完全是官僚作風、老大心態。而警務人員竟甘心配合其耍特權，不過從「警政人事中央一條鞭」的出發點來看，顯然警察也早已都是中央部隊。

猶記得蔡英文上任後曾特別強調「沒有人需要為他的認同道歉」，但時至今日從綠營種種現實打壓言論、隔絕抗議，網路上則是網路糾察、網軍出征，台灣已是「沒有人可以違反綠營的認同」。台灣自詡民主自由，但民眾的自由卻不斷再被剝奪，就連台大教授針對林志堅論文門事件都表示「許多教授怕被查水表」，手握軍隊、司法、警察，台灣的一言堂正在悄然成形！

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