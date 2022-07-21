我知道，很多人在罵陳時中是防疫逃兵。很多人對他在疫情尚未平息之際，拋下指揮官的身分感到不諒解。對此，我十分的不以為然。坦白說，對他卸下防疫指揮官一職，比起不諒解，更應該是要額手稱慶。

過去兩年半的中央流行疫情指揮中心防疫指揮官任期當中，陳部長的表現可以說是江河日下。部桃群聚感染事件、機師群聚感染、3+11，入境的破口，管制的疏失，造成2021年中兩個半月的三級警戒，重創疫情以來已經脆弱的民生經濟。隨後長達半年的二級警戒，不知道擊垮多少餐飲零售與服務業。2020年5月31日，陳時中在台中一中街因為防疫有成，受到夾道歡迎；2021年6月三級警戒，一中街的旅客人次從每月破百萬，直接掉到剩下16萬5千人。要不是幸好外送平台與宅經濟的崛起，勉強守住了餐飲零售與服務業的一線生機，民生經濟才沒有受到致命性的打擊。

哪知大家還對二級三級警戒驚魂未定之際，指揮中心又來個解封共存。雨後春筍般的確診加上反覆不定的隔離政策，弄得各行各業人員調度大亂，人仰馬翻。下場就是產業經濟重創，股市暴跌，又加上國際通貨膨脹，人民可以說是苦不堪言。今年4月至今，確診人數激增400萬，死亡人數暴增7000人。依據內政部戶籍統計資料，每月死亡人數從一般的14000人左右，到6月增加為21033人，人口自然減少直接從五千到破萬。這才不是什麼解封共存，這是防線崩潰。

敗軍之將，何以言勇？在疫情攻擊下棄守的指揮官，你還期待他能收拾殘局重振防線嗎？疫情發展至此，必定會重創年底民進黨選情。說真的，這等指揮官，還不如滾得越遠越好。我相信蔡英文政府，也是這樣想的。然而自2005年受陳水扁任命為衛生署副署長開始，陳時中為民進黨貢獻了近20年的歲月，這當中沒有功勞也有苦勞。也因此，才會在這個時候，用參選台北市長，給這位失敗的指揮官一個下台階。讓他去選一個體面但勝選希望渺茫的選區，讓他可以在落選之後安然退休，結束政治生涯。我想，這是民進黨，對這位防疫敗將，最後的仁慈。

（作者鄞楷謙為台灣民眾黨副祕書長、陳琬惠為台灣民眾黨立法院黨團主任）

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