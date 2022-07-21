雖然民進黨政府操弄著兩岸對抗的意識形態謀取最大的政治紅利，但兩岸民間的貿易往來卻是越來越緊密。2021年台灣對中國的貿易順差來到1716.2億美元，史上最高。照2022年的趨勢來看，今年對中國的貿易順差只會更高。表示台灣還是大量出口產品到中國賺取收入。

表面上是台灣非常需要中國跟我們購買東西，如果中國不買了，台灣就倒了。但媒體人謝金河今年2月指出中國對台灣關鍵零組件的依賴，認為中國更需要台灣，不會隨便跟台灣撕破臉。以經濟學來說這是事實，而且蔡英文政府也知道，並非常勇於挑戰中國的底線。靠著護國神山台積電與聯發科掌握對岸代工需要的關鍵半導體零組件，卯足全力靠挑弄中國神經來換取選票。

但蔡政府似乎忘記了中國並不是實質意義上的民主國家。集權國家沒有在跟你講道理的，護國神山可以蓋住中國政治的壓力鍋一時，但有辦法壓住一世嗎？

誰還記得東芝和日本電氣？這兩個日本大型財團曾經在1980-1990年代在世界半導體業佔有舉足輕重的地位，氣勢更勝今天的台積電。如今兩間公司又有誰能在半導體行業呼風喚雨？今日的台積電會不會變成明日的東芝？當我們不能靠著半導體優勢挑弄中國神經的時候，難道要舉手投降嗎？

更何況中國政治的本質更接近寡頭政治或集權國家，一個非民主國家，無論是要引發區域衝突或是全面開戰，只需要少數人的意念。俄羅斯就是一個很好的例子，正因為俄羅斯並非實質意義的民主國家，他們對於烏克蘭發動軍事行動也都只在普丁等少數掌權者的一念之間。

所以民間與地方等非正式官方的對話很重要，透過舉辦雙城論壇，又或是增加締結姊妹市，都是促進雙方交流的重要工作。因為有交流、有對話，就不容易產生誤解，減少誤解的發生，就可以進一步減少衝突。每次柯市長舉辦雙城論壇，提到兩岸一家親，就被打成「中共同路人」。

試問，如果停止對話造成雙方的誤解與鴻溝加深，最後演變成區域衝突或全面開戰，誰是最大的贏家？只要戰爭發生，就沒有人會是贏家。那不斷挑弄對岸神經，並且拒絕對話、已讀不回，將台灣推向戰爭的人，不就是對台灣人民最大的背叛嗎？

我們呼籲，民間必須持續對話，中央也必須重啟良性對話，以對話取代對抗，以務實取代意識形態，切莫為了賺取政治紅利與選票，葬送了台灣人民的幸福未來。（作者為民眾黨副祕書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※