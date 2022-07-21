稍早美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團訪台，建議台灣應增加國防預算、讓男、女性都在軍隊中服役至少1年等建議。但三三會理事長林伯豐昨（20）日反駁指出，台灣不是烏克蘭，也不可能成為烏克蘭，政府應該做的照顧人民的生命安全，而不是讓全民去當戰爭的炮灰。

蔡英文政府或許認為艾斯培提出包括：台灣應增加國防預算、增強不對稱作戰能力、延長徵兵制役期到一年以上，台灣的年輕男性和女性，都應加入徵兵制對象，以及增強後備動員能力……等簡直是強人所難的建議，對於已經讓徵兵制走入歷史的台灣再走回頭路，將讓民進黨可能失去執政機會，因為新世代的年輕學子視加入部隊訓練為畏途，遑論上戰場直接與敵軍面對面的肉搏戰。

林伯豐則是實事求是的務實面對問題，林伯豐之前曾對當政者要求「重啟核四」以應對接下來供電不足，現在對比歐洲與日韓陸續重啟核能，顯然林伯豐真知灼見值得肯定。這一回反對艾斯培建言，認為政府應該照顧全民，而不是讓其當炮灰，台灣的強項是經濟、科技、管理和人才，應該發展供應鏈，讓全球都需要台灣，讓台灣繼續發光發熱，不可以依賴美國，國防工業也不可以掌握在美國手上。

台灣不是烏克蘭，也不可能成為烏克蘭，這些日子以來美國不斷慫恿烏克蘭繼續抗俄，以此推論，美國對台灣的自私心態，也想把台灣推向中美對抗的火線，讓台灣的壯丁成為戰場上的炮灰。

講白的，美國人就是希望台灣編列巨額的軍購預算，讓台灣全民皆兵，成為台海戰役的犧牲者，林伯豐戳破艾斯培的壞心眼，相信有更多國人鼓掌叫好！

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