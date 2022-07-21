中央疫情指揮中心宣布放寬外籍人士來台，但卻不包括陸、港、澳，就防疫決策來說，此舉邏輯不通，似乎是刻意將陸、港、澳排除在外。2年多來，民進黨政府的防疫只要一碰到兩岸，政治就凌駕了專業，原應超然的政策，常摻入了對大陸的敵意與歧視，民進黨政府把防疫當兩岸攻防及煽動民粹的政治工具，根本是在濫權弄權。

仇中作祟歧視陸港澳

指揮中心宣布從7月25日起，開放6類外籍人士申請特別入境許可簽證，事由包括志工、傳教弘法、研習（宗教教義）、實習、國際交流、度假打工（青年交流）。據外交部統計，在疫情開始前的2019年，這6類人的來台人數約有1萬人，數量並不多，疫情爆發後可能人數會更少。問題是就防疫決策而言，只對外籍人士開放，卻排除陸、港、澳，讓人看不出邏輯上的一致性。如果純粹從防疫專業的角度看，邊境開放的對象應是取決於對方的疫情嚴重度，亦即風險低的地區可多開放，疫情盛行率高的地區暫緩開放來台，以降低病毒進入本土的風險。看一看數字，國際間近來因為新出現的BA.4及BA.5變異株，原已消減的疫情又出現回升，美國每天新增15萬例，日本也飆破7萬例。大陸的確診數現在比世界大部分國家都低，每天只新增數百人，其疫情之嚴重度還遠不及台灣。就數據論數據，在開放邊境時刻意把陸、港、澳排除，完全欠缺說服力。

持平問一句，這不叫歧視，那什麼才叫歧視？兩岸過去在志工、宗教、實習等領域的民間交流相當蓬勃，例如台灣保生大帝宮廟和大陸廈門慈濟祖宮就來往密切，台灣媽祖信徒也會回湄洲島謁祖。台灣閉關2年後，許多民眾也希望在疫情許可下，能夠逐步解除邊境封鎖；解封對象包括世界各國，當然也應該包括對岸。重啟兩岸交流合作，將有助於增進雙方人民友誼，化解敵意促進相互理解。病毒的傳播沒有政治黨派之分，防疫也必須依循專業，公平客觀地處置，沒理由在政策上不能一視同仁依同樣標準進行開放。民進黨政府硬是要搞大小眼，不外是仇中的意識形態作祟，想為兩岸關係的發展設下重重障礙。

這也不是第一次了。2年多來，我們不斷看到民進黨政府在防疫時刻意針對大陸，一邊防疫一邊搞政治鬥爭，還刻意炒作仇中情緒，政治算計屢屢凌駕醫學專業，即使因此犧牲了民眾的生命健康也在所不惜。例如新冠肺炎的名稱，政府就違反國際間不讓疫區汙名化的共識，一開始堅持使用「武漢肺炎」。2020年不讓「小明」們回台，還嘲諷說既然選了國籍就要自己承擔，蠻橫地阻隔了多少親子的團聚，搞政治鬥爭搞到拿無辜幼兒當祭品，還有人性嗎？

防疫不為人民只為黨

最不可原諒的，是去年民進黨政府不顧百姓性命已危在旦夕，阻撓BNT疫苗來台，雖有民間企業願意捐贈，但只因要由上海復星代理，民進黨政府就一擋再擋，生怕民間的熱心捐贈凸顯出政府的無能，更不想讓大陸在台灣防疫中露臉。偏偏當時指揮中心疫苗政策失當，對疫情變化估算錯誤，採購的國際疫苗到貨太慢太少，以致大家在大難來臨時沒疫苗可打，被迫毫無保護地面對病毒的荼毒，最終殞滅800多條人命。這個責任，都要歸到民進黨政府頭上。而即使如此，當民間捐贈的BNT疫苗運來台灣時，民進黨政府還要先去除外箱包裝上的文字，生怕和大陸沾上一點邊，這種滿腦子都是政治的執政者，哪裡會把人民生命健康放在第一優先？

疫情爆發以來，民眾實在受夠了民進黨政府踩著基層醫護防疫人員的心血收割掌聲，自吹自擂大搞造神運動，實則視人命如草芥，政商勾結黑箱作業，防疫專業一遇到政治就轉彎，一碰上兩岸就玩雙標搞小動作。前指揮官陳時中轉戰台北市參選市長，第一站就到萬華為當時的「破口說」道歉，已經殞命的人能起死回生嗎？至今連開放邊境都還在搞意識形態，不顧陸、港、澳與台灣密切的互動，這樣的防疫是在為人民還是為民進黨？