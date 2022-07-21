民主黨執政的美國政府一直不願承認經濟衰退，但是各種數字顯示這不只是衰退，而是場通滯（通貨膨漲+經濟停滯）；民間各方在爭辯到底是硬著陸還是軟著陸之際，重量級的民主黨籍經濟學家桑默斯指出，美國經濟不僅將硬著陸，而且是「極硬著陸」。捅了自家陣營不願面對的馬蜂窩，也揭穿拜登國王的新衣。

關心未來的人開始討論到底這波硬著陸會持續多久，也就是我們的熊市要走多久。最近的兩次經濟衰退，股市指數可以做參考，在2000年網路泡沫化時，一共持續929天，等於3年，而2008年金融海嘯的熊市，則持續517天破底，道瓊指數跌了43%。

這次通滯其來有自，本來面臨人類大瘟疫，應該經濟衰退，但是各國政府大撒幣，財政寬鬆，股市高漲，2021年美國GDP年增率達5.7%，是1984年來最大增幅，現在是加倍奉還的時候了。一般估計，今年美國經濟成長率0.4%，明年最樂觀也只有0.5%。而中國發布了第二季GDP成長率是0.4%，今年估計是2.5%，打破改革開放以來的最低紀錄。

美國聯準會（FED）終於在日前承認，在新冠疫情肆虐期間，各國政府大撒幣，刺激消費，但供給商未能提振產能，導致供需缺口擴大，在美國部分國家帶動通膨竄升。也就是政府越努力發放補償金、救援金，現在的通貨膨脹越厲害。

FED研究員估算，財政刺激措施推高美國的通膨率約2.5個百分點，英國則為約0.5個百分點，現在是世界所有國家在承擔這些責任。

美國通膨還未了，6月份消費者物價指數已上漲9.1%，而糧價和石油、天然氣價格，因為俄烏戰爭還有大幅上漲空間，俄、烏小麥出口量占世界35%，俄羅斯掌握了天然氣和石油大部分輸出，現在是夏天，到了冬天，歐洲人沒有暖氣可用，而西方還沒有降低戰事的準備，到時任何能源都可能漲價，摩根前日預測，10月油價將是現在的1倍。

美國一般中產階級受不了高通膨，本來剛好夠的家庭開支，一下增加了20%，只有以信用卡先付，信用卡利率高，形成惡性循環。美國路易斯安納州老師席爾年薪5.4萬美元，卻難以負擔家用，她只能賣血漿貼補，一個月賣兩次，可以收入500美元左右，她的青少年期兒子都吃花生醬及果醬三明治，席爾近期又發現身體出問題，卻難以負擔手術費用，只能擱置就醫，繼續賣血漿。

席爾並非單一個案，她的朋友與部分同事也面臨同樣處境，有些人決定改開省油車款，也有人開始在網路上販賣手工藝品，還有人到託兒所兼差或擔任家教賺外快。

開源不成，中產階級就只有節流，馬里蘭州一家5口取消外出吃披薩日；新澤西州夫妻減少菲力牛排等奢侈消費；愛達荷州一戶家庭笑稱打算養雞，避免遠程開車耗油；加州一對夫妻今年取消昂貴歐洲行，改去東部拜訪親戚。

高收入家庭同樣也開始節約。金融公司Primerica調查1384名家庭年收入30萬美元至100萬美元的成人，約等於台幣月收入75萬元到240萬元的家庭，逾3/4的人減少餐廳和外帶次數，約半民眾則減少食物採買，另外42%的人則延後退休計畫。

而利率增加後，債券、銀行出現危機，醞釀成系統性擠兌和危機，才是下個階段要注意的問題，義大利最近出現債務危機，加上總理有意請辭，有可能釀成下一個歐債危機。中國由於房地產緊縮，經濟下滑，也危及銀行體系。例如近日來，河南省村鎮銀行欠款400億元人民幣，引發儲戶大規模抗議，現在雖然國家出手救，但是終究是全民要付代價。全世界還有很多未爆地雷，端看這幾個月的經濟表現。

（作者為資深媒體人）