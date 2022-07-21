無可諱言，南韓前總統文在寅執政5年期間，施政著重在兩韓的和平與統一。但南韓近日來，各媒體競爭式的不斷挖掘，文在寅處理的2件事，不僅違憲、違法，甚至要接受法律的制裁。

在南韓歷任總統中，一口氣能夠促成「文金會」與「川金會」的例子根本找不到。不論日後歷史家會怎樣描述，但對文在寅來說，在兩韓關係史上的確留下「不可漠視」的歷史紀錄。

然而，事與願違。第1件是，李大俊海洋水產部公務員在西海岸執勤時「不慎」落入海上漂流中，被北韓海軍發現即行槍殺和滅屍，殘忍又不人道的蠻幹，引起全韓國人「共憤」。

問題是，南韓媒體發現諸多瑕疵。當時，文在寅政府說謊，李大俊是因賭債累累，自行投奔北韓。政黨輪替後，這種說法立即推翻。依據海洋水產部、國防部及海洋警察廳的查證，係受到上級青瓦台等的指示，不得不隱瞞事實。

其主要原因是，文在寅急於邀請北韓國務委員長金正恩回訪，並且以貴賓身分出席首次在釜山舉行的「韓國-東協國家首腦會議」，讓會議增添光彩。不僅金正恩不賞光，文在寅自己的顏面也盡失。

南韓人民不禁在問文在寅：南韓公務員的生命不如一條狗嗎？有充分時間可以救護下，文在寅只顧達成私人的政治目的。目前，李大俊的家屬已提告文在寅等人濫用職權等，看來，文在寅非要來回檢察廳與法院不可。

第2件事更有趣。2名北韓船員投奔南韓，文在寅匆忙3天內透過在板門店遣返北韓。依南韓現行憲法規定：「不僅北韓領土與島嶼全屬大韓民國管轄，並且北韓人民也屬南韓人民」。因此，文在寅政府官員如鄭義溶前外交部長說：「2名北韓船員是殺死船長等16人之重大兇嫌」等。惟既便如此，也要受南韓法律之制裁，何況2人的自白書清楚寫著投奔民主、自由南韓的強烈意願。

因本案牽連，國情院（相當台灣的國安局與調查局）前後任院長徐勳和朴智元因消滅2019年11月2日2名船員投奔南韓機密文件及濫權等罪已被該院提出告訴在案。這是南韓歷史上首次由國情院控告「自己的老闆」醜聞。目前，朴智元一概否認，然而徐勳已「逃亡」至美國，對此事不予回應，當然，關鍵是，文在寅的介入與否。

最讓南韓人民不能接受的是，近日統一部公開的10張照片顯示，南韓警方特種部隊人員與北韓船員拉扯，甚至撞牆寧死也不願意遣返北韓的動作，看了令人鼻酸。身為人權律師出身的文在寅為了一心討好金正恩，不顧南韓憲法與法律規定，簡直如「流氓」。

以上2案告訴蔡英文兩岸情勢不比兩韓好，南韓面臨的問題也就是台灣的現實。（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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