國台辦主任劉結一7月7日在《人民日報》專文〈奮力推進祖國統一進程〉可謂中共二十大期間對台政策的風向球。從劉結一專文觀之，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」「和平統一」的方針不變，但在探索「一國兩制台灣方案」措施上的「三個充分」實有不夠充分之處，故難以取得台灣社會的共鳴。為了促進台海情勢的和平穩定與兩岸關係的正向發展，其實陸方可以更寬闊的胸襟，用「三個更充分」鞏固兩岸關係和平發展道路。

一、「和平統一」仍是北京對台基本方針。

劉結一重申「『和平統一、一國兩制』是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。」中國大陸官方延續1981年中國大陸全國人大委員長葉劍英所提出的「葉九條」理路堅持和統方針，一方面足可證明武統論並非北京的優先選擇，另方面也凸顯出台海情勢的和平穩定是兩岸政府領袖的共同利益。

我們應認識到，習近平總書記的政治議程是以「兩個一百年」為里程碑。中國邁向「第二個一百年」，也就是中華人民共和國建國一百年的道路上，有賴於落實1.中國特色大國外交。2.增強軍事實力。3.持續推動經濟改革。4.促進文明建設等優先政策，方能持續積累中國硬實力與軟實力。此外，2022年中共二十大即將召開，中南海領導班子的換屆、甄補等相關「政治繼承」議題將會延續整個二十大期間。

綜上所述，陸方對台工作的目標與戰略若要如劉結一文中所提「在實現中華民族偉大復興進程中推進祖國統一」，「在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題」；那麼中國大陸內部與印太區域情勢的和平穩定，應是中方領導人所需要的政策環境。挑起戰端只會破壞北京既定政治議程。

二、「三個更充分」。

劉結一文中強調，「『一國兩制』在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。」然而陸方所提出的三個充分實有值得更充分之處：

1. 更充分考慮台灣現實情況。兩岸政治與社會關係僵局的根本原因之一，實因陸方對台灣現實情況的認識不夠充分。陸方堅持「一個中國原則和九二共識」此一政治前提才能開啟交流的立場，在本質上便是忽略了兩岸各自的政治制度中關於言論自由、民主選舉、財產權至上等基本價值的保障與實行有著極大的差異。

陸方若能更充分地認識兩岸現實情況差異，或可更理解「兩制台灣方案」之所以在台灣少有呼應，不僅是因為香港兩制經驗，不僅是因為統獨問題，更根本的因素是兩岸社會對於政治制度與生活方式的願景不同。

2. 更充分吸收兩岸各界意見和建議。2016年民進黨執政以來，陸方陸續中斷兩岸官方的公開交流，兩岸事務性協商工作也限縮到最小程度，加上緊縮陸客、陸生來台，或有限制台灣農產品銷陸等措施。近6年的時間，陸方不僅未和代表過半台灣主流民意的政黨交流對話，甚至主動減少了兩岸社會交流對話的機會。

筆者認為，陸方近年提出的「單邊化措施」以及「經濟吸引/制裁」都不足以促進兩岸社會的心靈契合或者融合發展。要化解兩岸政治關係矛盾，自應建立在充分地、持續地與台灣社會主流意見團體交流接觸，更充分地探索「存異求同」的務實方案。

3. 更充分考慮台灣同胞的利益和感情。劉結一專文圍繞著「和統」、「兩岸一家親」、「心靈契合」、「融合發展」等關鍵字。然而基於前兩點不夠充分，自然難以充分考慮到台灣社會的利益與情感，更錯過了民進黨政府所釋出的善意。

誠如7月21日，賴清德副總統出席國策院新書發表會致詞所表示，「蔡英文總統在2016年就職典禮，提出『根據中華民國憲法跟兩岸人民關係條例』進行兩岸交流，無非希望保住台灣的主權，也希望對中國遞出橄欖枝。」賴副總統還強調，若陸方「可以理解蔡英文領導的政府及台灣人民的善意，妥善回應，不僅兩岸關係不會如此緊張，習近平的挑戰也不會如此巨大。」由此，我們期待且呼籲，穩定的、可持續的兩岸交流，不僅是為了控管風險，更是累積互信，促進善意螺旋的基礎。

（作者為前海基會董事長）