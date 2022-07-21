說也奇怪，國民黨似乎是「與佛有緣」，竟然連續兩屆台北市長選戰都被說是「佛系打法」？按照維基百科的解釋，所謂「佛系」是網路流行語，大致意思是指看淡一切、無欲無求的一種生活態度。

本來佛法無邊，慈悲智慧，渡人濟眾，這都是正面的意思，但如果這種心懷與風格用在打選戰上，那可就不是太好的評價，而是遭到選民的消遣、質疑，甚至是訕笑了。偏偏藍營在兩大有勝算的直轄市選戰上，如今竟然「佛光普照」，從蔣萬安到張善政都被形容是缺乏戰鬥意志的佛系打法。

當前首都之戰情勢詭譎莫測，極度緊繃的「三腳督」下，最後必然會以棄保效應一決勝敗；而影響棄誰保誰最重要的一項變數，就是選將的「行情」，亦即選民會依據候選人的勝選機率，決定最後棄保順序。因此，選戰造勢與話題的炒熱，讓選民能感受到你勝選企圖心的強烈、乃至氣勢的強勁，都會決定棄保選票的流向。

蔣萬安去年即表態參選，5月中即已確定提名，但兩個月過去，他的競選總部班子迄未組成；相對於陳時中日前才獲提名，競選團隊組建已開出像組閣一樣的大陣仗，試問看在選民眼裡會作何感想？

如今蔣萬安團隊給人的印象，並不是主動出擊的政策主張或話題動作，反而是一再澄清自己團隊並沒有出走潮，這種刻板印象若不斷強化累積，恐怕光是解釋就已累翻，還談何其他策略？

以民進黨的政治狼性，此次傾盡資源力推陳時中的狼系打法，國民黨與蔣萬安與其不斷解釋、吐槽或批判，更應該勇猛奮進，化口水為行動，盡速重建勝選的希望與信任。