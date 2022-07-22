謝完妹在新埔國中教授國文，課子甚嚴。鄧克榮公子鄧俊豪記得童年時母親一邊洗衣、一邊煮飯，他和姊姊們就在一邊做功課和背課文。媽媽一次給姊弟們十分鐘背一段課文，十分鐘一到，媽媽便將洗到一半的衣服放下，回頭看著小孩依序背書，連標點符號掉了，一個巴掌都會飛了過來，真得好兇。也許謝完妹身為軍眷，夫婿長年在外，母兼父職的壓力大，望子成龍心切。

鄧俊豪還記得父親從小跟他的子女們說：「你現在不讀書不完成學業，那將來是要怎麼樣。我們外省人到台灣，上沒有一片天，下沒有一片土。……」鄧克榮中學後離家，在大時代裡奮鬥人生，一生的學、經歷非常地完整。鄧克榮留給孩子們的家訓，是「誠誠懇懇做人，實實在在做事」，鄧克榮在軍中與家中對此以身作則，鄧家子女看在眼裡，對父親崇拜不已。

鄧俊豪因為崇拜父親的革命軍人形象，國民中學畢業後即考取中正國防預備幹部學校，卻被父親阻止就讀。原因是鄧克榮覺得軍中生活辛苦，不忍兒子與他同樣受苦。鄧俊豪又考取台灣省立基隆高級中學，但鄧克榮又不捨兒子在外飄盪，所以又阻止鄧俊豪的遠行。鄧俊豪只能乖乖地到新竹縣地方上的大華工商專科學校升學，惟鄧俊豪仍然嚮往從軍，未待專科畢業，竟又跑去高雄鳳山投考空軍通信電子學校。雖然鄧俊豪終究未能在空軍中闖出一片天，他海派、豪氣、正直、草根和寬闊的胸懷，卻也讓他締造出在新埔、竹北一帶經營多家全家連鎖便利商店的事業成就。

在眷村時大家說的都是國語，所以鄧克榮和謝完妹彼此間以及與子女們的溝通，都是使用國語。鄧俊豪國民小學時全家搬回新埔客家庄住，國民小學和中學的同學們多是客家人，但在家中交談也多用國語並沒有刻意地學習客家話。而後講得一口流利的客家話，則是在跟同學的相處之間學習的。小時候，因為鄧家是軍眷，領的是軍糧，新埔許多地方種植水稻，上課同學們帶便當帶的是白米，而他們家帶的是糙米，也因此會被同學們排擠。

國中時，因父親升將軍，老師在學校裡講了一句：「恭喜，我們班上有一位同學是將軍的兒子，恭喜他。」一些同學覺得鄧俊豪很驕傲，就計畫把他騙到廁所去毒打一頓。當天中午輪到鄧俊豪當值日生抬全班的便當，一位同學對鄧俊豪說，有人找他，要他去廁所一下。鄧俊豪一到廁所，只見裡面人山人海，同學蜂擁而上，把他痛扁了一頓，白襯衫和藍短褲之上，不是只有同學的鞋印，還有廁所裡的大便，事後還有同學對他說，擠不進去廁所裡面踹他。鄧俊豪忍痛從廁所出來，將衣服整理好，回到教室，老師看了覺得奇怪，就問到底發生了什麼事。鄧俊豪只能說是自己不小心跌倒。

後來老師得知詳情，把霸凌鄧俊豪的學生一個個地叫到訓導處訓誡一番，對著那幫學生說：「你知不知道他爸爸的部隊整個一來就可以把你殲滅掉？」鄧俊豪知道自己被打是因為爸爸鄧克榮是一位將軍，這是令這些同學羨慕又忌妒的事，為此他應該感到光榮，他們這麼多人打他一人，竟然沒把他打倒。這是外省人在地方上光榮的一刻，真的是頭抬起來了。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系暨國立金門大學通識教育中心兼任副教授、台灣獨家傳媒智庫執行長）

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